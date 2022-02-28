Yıldırım Gürses

Zaman Şarkı Sözleri
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Dallarda yapraklar sarardı, soldu
En güzel günleri eritti zaman
Dallarda yapraklar sarardı, soldu
En güzel günleri eritti zaman
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Gönlümüzde yanan sevda kayboldu
Pembe hayalleri mahvetti zaman
Gönlümüzde yanan sevda kayboldu
Pembe hayalleri mahvetti zaman
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Hasret damla damla içime sindi
Ruhumuzda kopan fırtına dindi
Hasret damla damla içime sindi
Ruhumuzda kopan fırtına dindi
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Aşk oyunu bitti, perdesi indi
Bizi kederlere terk etti zaman
Aşk oyunu bitti, perdesi indi
Bizi kederlere terk etti zaman
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Bahçemde açılmış gülü soldurdu
Kalbime bitmeyen hüzün doldurdu
Bahçemde açılmış gülü soldurdu
Kalbime bitmeyen hüzün doldurdu
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Rüzgarın önüne attı, savurdu
Bir uzak diyarda kaybetti zaman
Rüzgarın önüne attı, savurdu
Bir uzak diyarda kaybetti zaman
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Hasret damla damla içime sindi
Ruhumuzda kopan fırtına dindi
Hasret damla damla içime sindi
Ruhumuzda...
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