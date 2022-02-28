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Yıldırım Gürses Zaman Zaman Dallarda yapraklar sarardı, soldu En güzel günleri eritti zaman Dallarda yapraklar sarardı, soldu En güzel günleri eritti zaman *** Gönlümüzde yanan sevda kayboldu Pembe hayalleri mahvetti zaman Gönlümüzde yanan sevda kayboldu Pembe hayalleri mahvetti zaman *** Hasret damla damla içime sindi Ruhumuzda kopan fırtına dindi Hasret damla damla içime sindi Ruhumuzda kopan fırtına dindi *** Aşk oyunu bitti, perdesi indi Bizi kederlere terk etti zaman Aşk oyunu bitti, perdesi indi Bizi kederlere terk etti zaman *** Bahçemde açılmış gülü soldurdu Kalbime bitmeyen hüzün doldurdu Bahçemde açılmış gülü soldurdu Kalbime bitmeyen hüzün doldurdu *** Rüzgarın önüne attı, savurdu Bir uzak diyarda kaybetti zaman Rüzgarın önüne attı, savurdu Bir uzak diyarda kaybetti zaman *** Hasret damla damla içime sindi Ruhumuzda kopan fırtına dindi Hasret damla damla içime sindi Ruhumuzda...

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