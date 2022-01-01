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7/24 Dinle Yıldız Kaplan

Yıldız Kaplan

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01

Eline Gözüne Dizine Dursun

Yıldız Kaplan 03:21
02

Söz

Yıldız Kaplan 04:15
03

Uçabiliriz

Yıldız Kaplan 04:11
04

Sözümün Eriyim

Yıldız Kaplan 04:17
05

Sayende

Yıldız Kaplan 04:28
... KAPAT
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Albümler

Söz Yıldız Kaplan

Işıl Işıl Yıldız Kaplan

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