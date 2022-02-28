Yıldız Tilbe

Çok heyecanlıyım çok da telaşlıyım Elim ayağım buz gibi bayılacak mıyım Aşk uçurumundayım çoğaldı yangınım Yeminlerim söz tutmuyor savunacak mıyım *** Hişt hişt geliyor bak soruyor Ah çekiyor ah ne diyor *** Bittim aha bittim sorma, ben buna pes ettim *** Çiçek dolu gelen elleri, çok meraklı o gözleri Kalbime çakıp resmini, gidecek misin yoksa Aşk dolu gülen gözleri, çok meraklı o elleri Kalbime çakıp resmini, gidecek misin yoksa Çiçek çiçek dolu gözleri, çok meraklı o elleri Kalbime çakıp resmini gidecek misin yoksa *** Ha… Ha… Ha *** Sanki bir rüzgarım, uçuyorum havadayım Yeminlerim söz tutmuyor, dağılacak mıyım Korkuyorum bi türlü, istiyorum bin türlü İçim dışım tir titriyor, sanki rüyadayım *** Hişt hişt geliyor bak soruyor Ah çekiyor ah ne diyor *** Bittim aha bittim sorma, ben buna pes ettim *** Çiçek dolu gelen elleri, çok meraklı o gözleri Kalbime çakıp resmini, gidecek misin yoksa Aşk dolu gülen gözlerin, çok meraklı o ellerin Kalbime çakıp resmini gidecek misin yoksa Çiçek dolu gelen ellerin çok meraklı o gözlerin Kalbime çakıp resmini gidecek misin yoksa *** Çiçek, çiçek, çiçek elleri çok meraklı o gözleri Kalbime çakıp resmini gidecek misin yoksa