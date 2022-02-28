Gidecek Misin Yoksa Şarkı Sözleri
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Yıldız Tilbe
Gidecek Misin Yoksa
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Çok heyecanlıyım çok da telaşlıyım
Elim ayağım buz gibi bayılacak mıyım
Aşk uçurumundayım çoğaldı yangınım
Yeminlerim söz tutmuyor savunacak mıyım
***
Hişt hişt geliyor bak soruyor
Ah çekiyor ah ne diyor
***
Bittim aha bittim sorma, ben buna pes ettim
***
Çiçek dolu gelen elleri, çok meraklı o gözleri
Kalbime çakıp resmini, gidecek misin yoksa
Aşk dolu gülen gözleri, çok meraklı o elleri
Kalbime çakıp resmini, gidecek misin yoksa
Çiçek çiçek dolu gözleri, çok meraklı o elleri
Kalbime çakıp resmini gidecek misin yoksa
***
Ha… Ha… Ha
***
Sanki bir rüzgarım, uçuyorum havadayım
Yeminlerim söz tutmuyor, dağılacak mıyım
Korkuyorum bi türlü, istiyorum bin türlü
İçim dışım tir titriyor, sanki rüyadayım
***
Hişt hişt geliyor bak soruyor
Ah çekiyor ah ne diyor
***
Bittim aha bittim sorma, ben buna pes ettim
***
Çiçek dolu gelen elleri, çok meraklı o gözleri
Kalbime çakıp resmini, gidecek misin yoksa
Aşk dolu gülen gözlerin, çok meraklı o ellerin
Kalbime çakıp resmini gidecek misin yoksa
Çiçek dolu gelen ellerin çok meraklı o gözlerin
Kalbime çakıp resmini gidecek misin yoksa
***
Çiçek, çiçek, çiçek elleri çok meraklı o gözleri
Kalbime çakıp resmini gidecek misin yoksa