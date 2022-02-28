Yıldız Tilbe

Aklım Hep Sende Nefesinin uzağında, feleğin kör tuzağında Görmediğim yar bana merakta Buraları boş gönül diyor koş Zaman geçmeden ooooo *** İçerde dışarıda olsun gözüm üstünde, üstünde Başına bir hal gelmesin elim üstünde, üstünde *** Sayılmakla geçer mi günler Ayrılık ölümden de beter Birkaç saat neyi halleder Yaralı garip gönlümde *** Çok özledim çaresizim Kim anlar ki ne haldeyim Bari sen affet sevgilim Aklım hep sende hep sende *** Çok özledim çaresizim Kapılar kitli neyleyim Bari sen affet sevgilim *** Aklım hep sende hep sende *** Döneceğim bekle beni Sakla kalbinde aşkımı Ben bir anlık unutmadım Uzun kara saçlarını *** Sayılmakla geçer mi günler Ayrılık ölümden de beter Birkaç saat neyi halleder Yaralı garip gönlümde *** Çok özledim çaresizim Kim anlar ki ne haldeyim Bari sen affet sevgilim Aklım hep sende hep sende *** Çok özledim çaresizim Kapılar kitli neyleyim Bari sen affet sevgilim Aklım hep sende hep sende

Oynama Çok rahatsın çünkü sana nereden baksan görünüyorum Fazla incittim şu gururumu senin için oraya gelirken Belki sen de haklıydın bu cüreti bana bakışıp aldın ya Çöz gömleğimin düğmelerini tabi beni ele geçirirsen.. *** Ben bir melektim, Aşkta çok bebektim çok, Güzel çirkin ayırmam ama Oduna da gül bakmam Ben bir melektim, Aşkta çok bebektim çok, Benim saplantım tek bir aşk *** Oynama, benimle oynama, Oynarsan kendini arama *** Oynama, benimle oynama, Oynarsan kendini arama *** Yol vereyim bu gece hayallerime de Beni bi güzel uyutuversin Sen kendini gösterdin bana Seni yüreğime savunurken Yok tek kelime et bana Yasak aşk için sana mı düşücem, üzülücem? Aç gözlerinin perdelerini Tabi beni bi daha görürsen *** Ben bir melektim, Aşkta çok bebektim çok, Güzel çirkin ayırmam ama *** Oduna da gül bakmam..hah hah Ben bir melektim, Aşkta çok bebektim çok, Benim saplantım tek bir aşk *** Oynama, benimle oynama, Oynarsan kendini arama *** Oynama, benimle oynama, Oynarsan kendini arama *** Her şeye rağmen aklım sende hala Gözlerinin cayır cayır yangınında *** Oynama, benimle oynama, Oynarsan kendini arama Arama, arama, arama, arama... *** Belki sen de haklıydın bu cüreti bana bakışıp aldın ya Çöz gömleğimin düğmelerini tabi beni ele geçirirsen.. Ben bir melektim, Aşkta çok bebektim çok, Benim saplantım tek bir aşk, aşk, aşk, aşk, aşk

Ey İstanbul Ey İstanbul'da efkar dudakların var Koynunda hasret dolu sokakların var Ne umutlarla gelir sana insanlar Ne çektiğini bilir aldatılanlar İçinde hem ağlayan hem de gülen var *** Hüzün yağar akşamüstleri, iner evlere gecenin sesi Ah ıslak yağmurlu caddeler solgun renkli yüzler Ah yaşlı ve genç şarkılarda dans eden ümitler *** Her anında İstanbul, her durumda İstanbul Herkesi aynı anda kandırır şu İstanbul *** Ey İstanbul sende çok senelerim var İçinde gözyaşlarım sevinçlerim var Beni sana bağlayan çok sebebim var Sende vefa yoksa da güzelliğin var Bir gün senden sessizce çekip gitmek var *** Hüzün yağar akşamüstleri, iner evlere gecenin sesi Ah ıslak yağmurlu caddeler solgun renkli yüzler Ah yaşlı ve genç hayallerde dans eden ümitler *** Her anında İstanbul, her durumda İstanbul Herkesi aynı anda kandırır şu İstanbul

Aynalar Elimi ayağımı titretiyor bu günlerde aynalar... Evet *** Bakıyorum kaçıyorum yine dönüp bakmak için *** Ne istiyor benden öyle gözlerini ayırmadan İnceliyor saçlarımı beyaz bir üzüntüyle İlk kez karşılaşmış gibi yüzümde çizgilerle *** Oysa çok güzel bir görüntüsü var aslında Her yaşın ayrı bir güzelliği var fakat Çok bakımsız çok bakımsız ve Makyajsız bir de aşksız *** Az daha dert çalacaktı şu kalbimi Zaten o neler çekmiş Kim bilecek ki benim deli gönlümü Aşktan önce de sevmiş *** Aynada gördüğüm hatıralar evi Aşk çizilmiş resimmiş Lay lala lay lala lay lala lay lala Hayat zaten güzelmiş *** Lay lala lay lala lay lala lay lala Sevmek her zaman gençmiş *** Lay lala lay lala lay lala lay lala Ha anlarsın ya *** Hmm hmm hmm hmm aaaaaa *** Aynada küskün bir yüz kendine dargın belli Affetmemiş kendinin olağan suçlarını Aynada küskün bir yüz kendine dargın belli Affetmemiş kendinin olağan suçlarını *** Oysa çok güzel bir görüntüsü var aslında Her yaşın ayrı bir güzelliği var fakat E çok bakımsız çok bakımsız Hep makyajsız e bir de aşksız *** Az daha dert çalacaktı şu kalbimi Zaten o neler çekmiş Kim bilecek ki benim deli gönlümü Aşktan önce de sevmiş *** Aynada gördüğüm hatıralar evi Aşk çizilmiş resimmiş Lay lala lay lala lay lala lay lala Hayat zaten güzelmiş *** Lay lala lay lala lay lala lay lala Sevmek her zaman dinçmiş

Daha Delikanlı Eski eskide kaldı Ne sen varsın ne de ben Seni düşünmeyeceğim *** Söylediğin yalanlar Seni bir gün karşılar Seni beklemeyeceğim *** Yürekten olmalı Yakınlığın eli Sevmek pişman etmemeli Yıktın sana güvenimi *** Bana yokmuşum gibi davranıyorsun, öyle olsun Seni kim benim kadar severse ona helal olsun Bana yokmuşum gibi davranıyorsun, öyle olsun Seni kim benim kadar severse ona helal olsun *** Senden daha çok delikanlı aşkım var Laf olsun diye yaklaşmam, aşka inancım var Senden daha çok delikanlı aşkım var Zevk olsun diye yaklaşmam, aşka inancım var *** Kalbindeki zulümden Firar ettim, gittim ben Bir daha dönmeyeceğim *** Sen erkeksin, ben kadın Çocuklarıyız aşkın Artık üzülmeyeceğim *** Seninle yalnızım Sensizken yalnızım Bu kadar mı anlamsızım? Elbet söner bu yangınım *** Bana yokmuşum gibi davranıyorsun, öyle olsun Seni kim benim kadar severse ona helal olsun Bana yokmuşum gibi davranıyorsun, öyle olsun Seni kim benim gibi severse ona helal olsun *** Senden daha çok delikanlı aşkım var Laf olsun diye yaklaşmam, aşka inancım var Senden daha çok delikanlı aşkım var Zevk olsun diye yaklaşmam, aşka inancım var **** Senden çok daha delikanlı aşkım var Laf olsun diye yaklaşmam, aşka inancım var Senden daha çok delikanlı, delikanlı... Laf olsun diye yaklaşmam, aşka...