Aşk Bağlanmaz Ki Şarkı Sözleri
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Yıldız Tilbe
Aşk Bağlanmaz Ki
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Her çaresizlik sabır, her üzüntü sevinç olsun
Her sevgi bağlılık, düşmanlık dostluğa dönsün
Sevmenin dili dini, nefretin sıcak eli
Düşmanlığın kalbimde yeri yok ki
***
Aşk bağlanmaz ki
Çözsen ayrılmaz ki
Günah bende sevap bende
Sen iste yeter ki
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Dünya bir aile herkes kardeş gibi olsun
Barışsın kavgalar insanlık kendini bulsun
***
Dünya bir aile herkes kardeş gibi olsun
Barışsın kavgalar insanlık kendini bulsun