Yıldız Tilbe

Her çaresizlik sabır, her üzüntü sevinç olsun Her sevgi bağlılık, düşmanlık dostluğa dönsün Sevmenin dili dini, nefretin sıcak eli Düşmanlığın kalbimde yeri yok ki *** Aşk bağlanmaz ki Çözsen ayrılmaz ki Günah bende sevap bende Sen iste yeter ki *** Dünya bir aile herkes kardeş gibi olsun Barışsın kavgalar insanlık kendini bulsun *** Dünya bir aile herkes kardeş gibi olsun Barışsın kavgalar insanlık kendini bulsun