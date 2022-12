Yıldız Tilbe

Ödedim çoktan her şeyin bedelini Kusurum varsa aşk bağışlar beni Şimdi kalbim havai fişek gibi Patlıyor arka arkaya güneş gibi *** Sıcak sıcak, serin serin Ulaşılmaz ve çok derin Olsun ellerindeyim Canıma değsin *** Aşk insanı değiştirir Dövüşürken seviştirir Vazgeçerken birleştirir Kafdağı'ndan gül getirir *** Yanın olur, yönün olur Bugün olur, yarın olur Tanımaz kendinden başka Her şey ona teslim olur *** Aşk insanı değiştirir Dövüşürken seviştirir Vazgeçerken birleştirir Kafdağı'ndan gül getirir *** Yanın olur, yönün olur Bugün olur, yarın olur Tanımaz kendinden başka Her şey ona teslim olur *** Kapattım gitti geçmişin defterini Umut yükledim yarınla geleceği İzin almam gerekmiyor kimseden Yanındayken kendimde değilim ben *** Sıcak sıcak, serin serin Ulaşılmaz ve çok derin Olsun ellerindeyim Canıma değsin *** Aşk insanı değiştirir Dövüşürken seviştirir Vazgeçerken birleştirir Kafdağı'ndan gül getirir *** Yanın olur, yönün olur Bugün olur, yarın olur Tanımaz kendinden başka Her şey ona teslim olur *** Aşk insanı değiştirir Dövüşürken seviştirir Vazgeçerken birleştirir Kafdağı'ndan gül getirir *** Yanın olur, yönün olur Bugün olur, yarın olur Tanımaz kendinden başka Her şey ona teslim olur