Haberi Olsun Şarkı Sözleri
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Yıldız Tilbe
Haberi Olsun
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Güzelliğinin zoruyla oldu olacak ne varsa
Elindeki kalbim aşkına beni unutma
Seninle çatıldı kaşlarım sensizlik yüreğimin ağrısı
Ruhumu sonra da bağışlarım al utandırma
***
Delin oldum al beni de aklım gibi hadi
Çocuk oldum al beni uyut koynunda
Seninim ben her kazan, belan benim olacak
Biliyorum her zaman inan aşk kazanacak
***
Dudaklarının tadında gülüşlerinin balında
Dilimdeki şarkıdır adın herkes farkında
Bu aşka sahip çıkan benim
Yalnızca senin için köleyim
Arzular en yeni yaşım canım canım
***
Delin oldum al beni de aklım gibi hadi
Çocuk oldum al beni uyut koynunda
Seninim ben her kazan, belan benim olacak
Biliyorum her zaman inan aşk kazanacak
***
Elin oldum al
Seninim ben her kazan, belan benim olacak
Biliyorum her zaman inan aşk kazanacak
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Ortak derdim bitmedi çilem hala dolmadı
Nerde hata yaptım ben anlayamadım
Yalan yanlışı geçti herkesten yedim darbeyi
Aşk beni azat etmedi kurtulamadım
Hep kanan ben oldum hiç kandıramadım
Düşenin dostu yokmuş bende anladım
***
Sevgilim yeminliyim sana ben tövbeliyim
Deli gibi istesen de sevmeyeceğim
Aşkına inanmıştım sana çok bağlanmıştım
Ağzınla kuş tutsan da gelmeyeceğim
***
Sende bir gün seversin sözün geçmez kendine
Dolduramazsın boşluğu büyür teninde
Beklersin bin bir ümitle gururunu dinlemezsin
Kendini harap edersin aşk diye diye
El oğludur kandırır yaşlı gözlerle
Göz yaşlarını silmez sel olsa bile
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Ben seni bir kere bile öpemedim ki
Varlığım sanki hep senindi
Bir gülüş, bir bakış bekledim durdum
Bir selamın gelmedi
***
Alın yazım saklanır kaderimde
Sen benimsin yalnız hayallerimde
Aşkın beni çözen tek cevapsız bilmece
Biliyorsun değil mi?
***
Çok zor aşk bu, yok ki karşılığı sende
Çok zor aşk bu, yok ki benzeri
Çok zor aşk bu, yok ki karşılığı sende
Çok zor aşk bu, yok ki benzeri
***
Ben sana hiç ihanet etmedim ki
Başka kimseyi düşünmedim ki
Bekledim, özledim, küstüm, barıştım
Kalbim hep seninleydi
***
Alın yazım saklanır kaderimde
Sen benimsin yalnız hayallerimde
Aşkın beni çözen tek cevapsız bilmece
Biliyorsun yazık ki
***
Çok zor aşk bu, yok ki karşılığı sende
Çok zor aşk bu, yok ki benzeri
Çok zor aşk bu, yok ki karşılığı sende
Çok zor aşk bu, yok ki benzeri
***
Çok zor aşk bu, yok ki karşılığı sende
Çok zor aşk bu, yok ki benzeri
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