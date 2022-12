Yıldız Tilbe

Güzelliğinin zoruyla oldu olacak ne varsa Elindeki kalbim aşkına beni unutma Seninle çatıldı kaşlarım sensizlik yüreğimin ağrısı Ruhumu sonra da bağışlarım al utandırma *** Delin oldum al beni de aklım gibi hadi Çocuk oldum al beni uyut koynunda Seninim ben her kazan, belan benim olacak Biliyorum her zaman inan aşk kazanacak *** Dudaklarının tadında gülüşlerinin balında Dilimdeki şarkıdır adın herkes farkında Bu aşka sahip çıkan benim Yalnızca senin için köleyim Arzular en yeni yaşım canım canım *** Delin oldum al beni de aklım gibi hadi Çocuk oldum al beni uyut koynunda Seninim ben her kazan, belan benim olacak Biliyorum her zaman inan aşk kazanacak *** Elin oldum al Seninim ben her kazan, belan benim olacak Biliyorum her zaman inan aşk kazanacak