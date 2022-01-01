Yıldız Tilbe

-
Kendimden çıktığım yola
Bir yere varamadım
Yıllar kayboldu bir anda
Kimselere soramadım
***
Şansım yok aşktan yana
Sevgiye rastlamadım
Hani o gençlik var ya
Güldü geçti tutamadım
***
Olsun mu olmasın dert sana uğramasın
Gitsin de gelmesin bir daha ayrılık hiç
Mevlam sakınsın seni her türlü gözden
Aay... aay...
Bit dersin bitmez ki
Aşk laftan anlamaz ki
***
Olsun mu olmasın dert sana uğramasın
Gitsin de gelmesin bir daha ayrılık hiç
Mevlam sakınsın seni her türlü gözden
Aay... aay...
Bit dersin bitmez ki
Aşk laftan anlamaz ki
***
Sevdin mi sevmedin mi
Sustun mu söyledin mi
Anlatsaydın dinlerdim
Ben aşkımı diyemedim
***
Gördüğüm günden beri
Ne ölüyüm ne diri
Yandım söndüm binlerce kez öldüm
Baktığım her yerde gördüm
***
Olsun mu olmasın dert sana uğramasın
Gitsin de gelmesin bir daha ayrılık hiç
Mevlam sakınsın seni her türlü gözden
Aay... aay...
Bit dersin bitmez ki
Aşk laftan anlamaz ki
***
Olsun mu olmasın dert sana uğramasın
Gitsin de gelmesin bir daha ayrılık hiç
Mevlam sakınsın seni her türlü gözden
Bit dersin bitmez ki
Aşk laftan anlamaz ki
***
Olsun mu olmasın dert sana uğramasın
Gitsin de gelmesin bir daha ayrılık hiç
Mevlam sakınsın seni her türlü gözden
Aay... aay...
Bit dersin bitmez ki
Aşk laftan anlamaz ki
-
Ayrılığın yükü ağır, taşıyamayız sevgilim
Bizi deli eden aşkı, unutamayız sevgilim
Bensiz mutlu olamazsın, anılardan kaçamazsın
Seni yalnız ben anlarım, başkasıyla olamazsın
***
Ben aşığım sende öyle, bir gururla çekip gitme
Seviyorum diye diye ayrıldık ne diye
***
Gidersen (gidersen) sana gelemem, darılıp sana küsemem
Seni kimseye soramam, aşkımız bitti diyemem
Sen o çok (sen o çok) sevemediğim, ağlayıp gülemediğim
Bırakıp gidemediğim, kalbimin tek sahibisin
***
Gel de gitme, sev de gitme
Gel de gitme, sev de gitme
***
Bıktığını söyle bitsin, sevmiyorum de gideyim
Yalan olur biliyorum, seni çok seviyorum
***
Gidersen sana gelemem, darılıp sana küsemem
Seni kimseye soramam, aşkımız bitti diyemem
Sen o çok sevemediğim, ağlayıp gülemediğim
Bırakıp gidemediğim, kalbimin tek sahibisin
***
Gel de gitme, sev de gitme
Gel de gitme, sev de gitme
-
Ben seni bir kere bile öpemedim ki
Varlığım sanki hep sendi
Bir gülüş bir bakış bekledim durdum
Bir selamın gelmedi
***
Alın yazım saklanır kaderimde
Sen benimsin yalnız hayallerimde
Aşkın beni çözen tek cevapsız bilmece
Biliyorsun değil mi
***
Çok zor aşk bu yok ki karşılığı sende
Çok zor aşk bu yok ki benzeri
***
Ben sana hiç ihanet etmedim ki
Başka kimseyi düşünmedim ki
Bekledim özledim küstüm barıştım
Kalbim hep seninleydi
***
Alın yazım saklanır kaderimde
Sen benimsin yalnız hayallerimde
Aşkın beni çözen tek cevapsız bilmece
Biliyorsun değil mi
***
Çok zor aşk bu yok ki karşılığı sende
Çok zor aşk bu yok ki benzeri
-
Ey gök yüzü geceyle güneş Yıldızların ötesi
Sevda beni derin derin ince ince dağlıyor
Gözlerimden yüreğime zehirler aktı sanki
Benim içimde canım tutuştu her zerreme ateş yağdı
***
Aşk özgürlükse bu tutsaklık niye
Beni sana hapsetti gönlüm
Bakışındı gülüşündü ölüm
***
Ödül değilsin ceza değilsin
Sen hep benimsin yalnızlık
Günah değilsin ayıp değilsin
Yasak değilsin ayrılık
Uzak değilsin yakın değilsin neredesin ey mutluluk
Her şeyine vuruldum aşk beni ben aşkı unuttum
***
Hasretinde nefretinde ödendi bedelleri
Günahında sevabında sebepleri verildi
Aşk hep benim yüreğimde gizlenen kaçak gibi
Yeri yurdu hiç eksilmez ne akıl ne sır ermez
***
Aşk özgürlükse bu tutsaklık niye
Beni sana hapsetti gönlüm
Bakışındı gülüşündü ölüm
***
Ödül değilsin ceza değilsin
Sen hep benimsin yalnızlık
Günah değilsin ayıp değilsin
Yasak değilsin ayrılık
Uzak değilsin yakın değilsin neredesin ey mutluluk
Her şeyine vuruldum aşk beni ben aşkı unuttum
***
Ödül değilsin ceza değilsin
Sen hep benimsin yalnızlık
Günah değilsin ayıp değilsin
Yasak değilsin ayrılık
Uzak değilsin yakın değilsin neredesin ey mutluluk
Her şeyine vuruldum aşk beni ben aşkı unuttum...
-
Tükenir biter gider, bitmez dediğin aşklar
Geriler teslim olur savaşçı umutlar
Kurşuna dizilir hep doğmamış duyguların
Yine de çıkar bir yerden tadı sevdanın
***
Her acı büyütür içindeki çiçeği
Dönersin kendine budur aşkın gerçeği
Her acı büyütür içindeki çiçeği
Dönersin kendine budur aşkın gerçeği
***
İnan, inan ki çok üzülürsün
Kendinsin geç kaldığın
Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın
Bebeğim, üzülürsün
Kendinsin geç kaldığın
Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın
***
Eriyip biter gider kar misali arzular
Acısı çıkar yılların, zordur yarınlar
Sevgidir sana kalan, düzeni bu dünyanın
Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın
***
Her acı büyütür içindeki çiçeği
Dönersin kendine budur aşkın gerçeği
Her acı büyütür içindeki çiçeği
Dönersin kendine budur aşkın gerçeği
***
İnan, inan ki çok üzülürsün
Kendinsin geç kaldığın
Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın
Bebeğim, üzülürsün
Kendinsin geç kaldığın
Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın
-
Akarım sonsuza deli sel gibi
Tut çevrele tut gölün olayım
Çarparım ne varsa deli yel gibi
Tut kollarımdan tut ki durayım
***
Tüm yaşananlar bir bir
Günaha dönüşüyor ah zamanla uğraşma
Sen öyle bela deli sev ki beni
Bütün yasakları yasakla
***
Her soluğunda baştan ayağa
Çek beni içine orda kalayım
***
Zaten aşklar hep yalan dolan
Sonu hep sızı hüsran
Geriye kalan ardından
Yalnızlık olsa da sana değer.
-
Aşkın içinde aşk var
***
Kalbimi saklayamam ki senden
Öyle deli gibi severken
O kapıdan çıkışın gelişinle
Seviyorum deyişinle
Nasıl iflah olurum ben
***
Bir daha sevemem asla derken
Yüreğimi aşktan çekmişken
Kelimeler seninle büyülerken
Nasıl sevmem seni söyle
Sen güneş gibi doğarken
***
Aşkın içinde aşk var
Kalbimin içinde sen
Aşka aşktan başka yol mu var kollarındayken?
***
Ey masallardan gelen
Her hâliyle benim sultanım
Ben sana yaratıldım, senin için seninle
***
Karşılıklı aşk bir destandır
Aşkla mevsim hep ilk bahardır
Hiçbir şey aynı değil ne zamandır
Leyla'dan, Mecun'dan beri
Hayat aşkı yaşamaktır
***
Bu yaşıma gelene kadar öyle
Öyle günler geçirdim nerelerde
Her şey tadında güzelmiş bir de
Senin gibi birisiyle
Tanışmak varmış kaderde
***
Aşkın içinde aşk var
Kalbimin içinde sen
Aşka aşktan başka yol mu var kollarındayken?
***
Ey masallardan gelen
Her hâliyle benim sultanım
Ben sana yaratıldım, senin için seninle
***
Aşkın içinde aşk var
Aşka aşktan başka yol mu var?
***
Ey masallardan gelen
Her hâliyle benim sultanım
Ben sana yaratıldım, senin için seninle
-
Kendimden çıktım yola
Bir yere varamadım
Yıllar kayboldu bir anda
Kimselere soramadım
***
Şansım yok aşktan yana
Sevgiye rastlamadım
Hani o gençlik var ya
Güldü geçti, tutamadım
***
Olsun mu? Olmasın! Dert sana uğramasın!
Gitsin ve gelmesin bir daha ayrılık hiç!
Mevlam sakınsın seni her türlü gözden! Ay, ay!
Bit dersin, bitmez ki! Aşk laftan anlamaz ki!
***
Sevdin mi sevmedin mi?
Sustun mu söyledin mi?
Anlatsaydın dinlerdim,
Ben aşkımı diyemedim
***
Gördüğüm günden beri
Ne ölüyüm ne diri
Yandım söndüm, binlerce kez öldüm
Baktığım her yerde gördüm
***
Olsun mu? Olmasın! Dert sana uğramasın!
Gitsin ve gelmesin bir daha ayrılık hiç!
Mevlam sakınsın seni her türlü gözden! Ay, ay!
Bit dersin, bitmez ki! Aşk laftan anlamaz ki!
-
Sen beni benden alırsan seni sana bırakmam
Yanı başımda olsan da bir adım bile atmam
Kadrimi, kıymetimi, sana olan sevgimi
Bilmedin, bileceğin yok
Yalancı dostlarından, el alemin lafından
Geçmedin, geçeceğin yok
***
Oysa aşk denen rüya
Sana yeter, bana da
Görmedin, göreceğin yok
***
Umudum dualarda
Allah acır hâlime
Beni sana köle etmez
***
Bu gönül az mı kahrını çekti?
Bensiz aşkın neye yarar ki?
Kaç kere kırdın, yerlere attın
Yaralı kalbim affeder mi?
***
Bu gönül az mı kahrını çekti?
Bensiz aşkın neye yarar ki?
Kaç kere kırdın, yerlere attın
Yaralı kalbim affeder mi?
***
Sevgilim, canım dedikçe kendini gizler oldun
Peşinden sürüklendim de çok mu değerli oldum?
Bir aşk var, bir de aşık
İç içe karma karışık
Seninle hiç bir ilgisi yok
***
Neden baktım gözlerime?
Neden yattın dizlerimde?
Bunların da bedeli yok
***
Bu gönül az mı kahrını çekti?
Bensiz aşkın neye yarar ki?
Kaç kere kırdın, yerlere attın
Yaralı kalbim affeder mi?
***
Bu gönül az mı kahrını çekti?
Bensiz aşkın neye yarar ki?
Kaç kere kırdın, yerlere attın
Yaralı kalbim affeder mi?
-
Mektupları resimleri, kaldıramam ki
Sevdim seni başkasına yar edemem ki
İki dünya bir araya, gelse imkansız
Seni benden başkasıyla düşünemem ki
***
Sevgilim kıskanırlar, yalanlar anlatırlar
Bizi ayıramazlar, aşkın dizinden
***
Ben düşerken yükseklerden uçurumlara
Aşkın tuttu ellerimden ummadığım anda
Şimdi senle hayat rüya, düşlerim gerçek
Sanki ben hiç yaşamadım, seni tanıyana dek
***
Bahar dalı çiçek dili, yeşilin rengi
Anlatmanın imkanı yok güzelliğini
Sana susuz, açım sana, hastayım sana
Hiçbir sebep seni benden ayıramaz ki
***
Sevgilim kıskanırlar, yalanlar anlatırlar
Bizi ayıramazlar, aşkın dizinden
***
Ben düşerken yükseklerden uçurumlara
Aşkın tuttu ellerimden ummadığım anda
Şimdi senle hayat rüya, düşlerim gerçek
Sanki ben hiç yaşamadım, seni tanıyana dek
-
Artık çok geç yalvarma
Dönüş yok o yıllara
Bil ki sana bu son veda
***
Yürekli olmadan
Meydan okunmadan
Yaşanmaz aşk
***
Yanlış zaman
Yanlış insan
Tutunmak imkansız
Bıktım yamalı sevdalardan
***
Yanlış bahar
Kış güneşi
Yoruldum her bulduğumda
Kaybetmekten seni
Kıyamete kadar kapattım kalbimi
A-a-h
***
Azar coşar deli gönül
Bu gözler ah neler görür
Hasret bana göre değil
Özlemin içimde yine seni büyütür
***
Azar coşar deli gönül
Bu gözler ah neler görür
Hasret bana göre değil
Özlemin içimde yine seni büyütür
***
Artık çok geç yalvarma
Dönüş yok o yıllara
Bil ki sana bu son veda
***
Yürekli olmadan
Meydan okunmadan
Yaşanmaz aşk
***
Yanlış zaman
Yanlış insan
Tutunmak imkansız
Bıktım yamalı sevdalardan
***
Yanlış bahar
Kış güneşi
Yoruldum her bulduğumda
Kaybetmekten seni
Kıyamete kadar kapattım kalbimi
A-a-h
***
Azar coşar deli gönül
Bu gözler ah neler görür
Hasret bana göre değil
Özlemin içimde yine seni büyütür
***
Azar coşar deli gönül
Bu gözler ah neler görür
Hasret bana göre değil
Özlemin içimde yine seni büyütür
-
O derin uçurumlarda açan
Dikeni zehirli yalnız çiçek
Suç olur muydu
Seni bir kez koklayıp ölmek?
***
Fırtına olsam kırsam dikenini
Yüreğimle dokunsam çiçeğine
Bu inat, bu dik bakış neden gözlerime?
***
Kendini bırak
Bırak artık benim cennetime
***
Ayrı iklimsin ne çare
Ben sana vurgun biçare
Sarardım soldum hasretinle
Ayrı iklimsin apayrı
Sert soğuk mağrur sevdalı
Kavrulup yanarım ben yine
***
Ayrı iklimsin ne çare
Ben sana vurgun biçare
Sarardım soldum hasretinle
Ayrı iklimsin apayrı
Sert soğuk mağrur sevdalı
Kavrulup yanarım ben yine
***
Fırtına olsam kırsam dikenini
Yüreğimle dokunsam çiçeğine
Bu inat, bu dik bakış neden gözlerime?
***
Kendini bırak
Bırak artık benim cennetime
***
Ayrı iklimsin ne çare
Ben sana vurgun biçare
Sarardım soldum hasretinle
Ayrı iklimsin apayrı
Sert soğuk mağrur sevdalı
Kavrulup yanarım ben yine
***
Ayrı iklimsin ne çare
Ben sana vurgun biçare
Sarardım soldum hasretinle
Ayrı iklimsin apayrı
Sert soğuk mağrur sevdalı
Kavrulup yanarım ben yine
***
Ayrı iklimsin ne çare
Ben sana vurgun biçare
Sarardım soldum hasretinle
Ayrı iklimsin apayrı
Sert soğuk mağrur sevdalı
Kavrulup yanarım ben yine
***
Ayrı iklimsin ne çare
Ben sana vurgun biçare
Sarardım soldum hasretinle
Ayrı iklimsin apayrı
Sert soğuk mağrur sevdalı
Kavrulup yanarım ben yine
-
-
-
Kar hazır inmeye saçlarıma
Beklemedim ki beklemedim
Geçsin ömrümün yaz baharı
İstemedim ki istemedim
***
Gençliğimin gül bahçesinde
Aldı telaş beni ellerine
Sen bırakma beni
Kalbimin gerçeği
***
Düştüm aşkının ayağına
Durma durmaz geceler
Durma durmaz çileler
Durma dursun yüreğim
Sana binlerce kez öleceğim
***
Bozulur yasaklar kurallar
Sevişmek bağışlanmaz affetme beni
İçimde korku heyecan
Aşkınla başım dönerken vursalar ölemem
-
Hancıyım da yolcuyum da kendi dünyamda
Yak tutuştur beni
Söndür aşk ile
Herşey hayalden ibaret bu sonsuzlukta
Ahir zaman sevdalım ol
Yeter bana
***
Umduğun sevinci vermeyen kör olsun
Oynarsan sonun olsun
Mutluyum yanında (Kolların da sakin)
Bir çocuğum, hem kadınım da
***
Kırmızı güneşlerim var
Geceler binbir masal
Ateşi su, suyu terin
Salına salına dolaş
Güllü bahçeler de uzan
Yanıma canıma sokul
Şarkı söylesin kahkahan
***
Gün güneşten öncedir
Yüzün hepsinden önce
Soy değiştir al beni
Giyin ruhunun üzerine
***
Kaçmadım asla savaştan
Utanmam aşktan
Sev...
Hayat bir rüya
Sev uyanmadan
Her sırrın cevabı
Gizlenmiş sorusunda
Ahir zaman sevdalım ol
Yeter bana...
-
-
Mektupları resimleri, kaldıramam ki
Sevdim seni başkasına yar edemem ki
İki dünya bir araya, gelse imkansız
Seni benden başkasıyla düşünemem ki
***
Sevgilim kıskanırlar, yalanlar anlatırlar
Bizi ayıramazlar, aşkın dizinden
***
Ben düşerken yükseklerden uçurumlara
Aşkın tuttu ellerimden ummadığım anda
Şimdi senle hayat rüya, düşlerim gerçek
Sanki ben hiç yaşamadım, seni tanıyana dek
***
Bahar dalı çiçek dili, yeşilin rengi
Anlatmanın imkanı yok güzelliğini
Sana susuz, açım sana, hastayım sana
Hiçbir sebep seni benden ayıramaz ki
***
Sevgilim kıskanırlar, yalanlar anlatırlar
Bizi ayıramazlar, aşkın dizinden
***
Ben düşerken yükseklerden uçurumlara
Aşkın tuttu ellerimden ummadığım anda
Şimdi senle hayat rüya, düşlerim gerçek
Sanki ben hiç yaşamadım, seni tanıyana dek
-
-
-