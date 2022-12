Yıldız Tilbe

Çok kararlısın kalbimi çıra gibi yakmaya niye ? Duvar çekiyorsam yanıyorum için için bitti işim Saklar mı yüreğin Yüreğimi içinin her yerinde Eski kelimeler Döndürüyor başımı sen söylediğinde *** Korkular... Arzular... Nasıl başım dar bilsen şaşarsın yar Her yerim kördüğüm Dolaşık ipin ucunu bul çözeyim *** Her ayrıntım sayıklıyor Sükunetim deliliğimden Aşk yok olmak diyor biri Yar ben yokum yok zaten *** Ayyaş ruhum sayıklıyor Her zerrem sende çarpıyor Aşk yok olmaksa şimdiden Yar ben yokum ben de zaten *** Bin çalıntı aşk tecrübesi bakıyor gözlerime Ah Soru soruyorsam tuzağına düşeceğim bana günah Saklar mı yüreğin Yüreğimi içinin her yerinde Eski kelimeler Döndürüyor başımı sen söylediğinde *** Korkular... Arzular... Nasıl başım dar bilsen şaşarsın yar Her yerim kördüğüm Dolaşık ipin ucunu bul çözeyim *** Her ayrıntım sayıklıyor Sükunetim deliliğimden Aşk yok olmak diyor biri Yar ben yokum yok zaten *** Ruhum depremlere gebe Sükunetim deliliğimden Aşk yok olmak diyor biri Yar ben yokum yok zaten *** Her ayrıntım sayıklıyor Sükunetim deliliğimden Aşk yok olmak diyor biri Yar ben yokum yok zaten *** Ayyaş ruhum sayıklıyor Her zerrem sende çarpıyor Aşk yok olmaksa şimdiden Yar ben yokum ben de zaten