Yıldız Tilbe

Aşkın Cehennem Olsa Bir daha ayrılmak yok bu son olsun sevgilim Neler çektim ah neler Allah'la ben bilirim Sensiz geçen günlerin acısını bana sor Senden uzakta olmak da sesinle olmak da zor *** Aşkın cehennem olsa sanma ki vazgeçerim Sana ulaşmak için ahh ne günahlar işledim *** Seninle ger gün böyle yan yana olmalıyım Uzanınca ellerim ahh elini tutmalıyım aradığım mutluluk gözlerinde gizlenmiş Bana sevgilim diyen ahh sesini duymalıyım *** Aşkın cehennem olsa sanma ki vazgeçerim. Sana ulaşmak için ahh ne günahlar işledim. Ne günahlar işledim, ne günahlar işledim.

Dünyayı Ters Döndüremem Bağrımda bir ataş yaniy Gün geçtikçe alavlaniy Gözlerim yollarda kaldı Gelme aşkın bezirgani *** Bu ataşı söndüremem Dünyayı ters döndüremem Intizarım yetmez yare Arzuhalım bildiremem *** Dalda kuruyan yaprak Ne öliyem ne de sağ Aşkın ile cehennemde Mahşere dek yanacağım *** Bu ataşı söndüremem Dünyayı ters döndüremem Intizarım yetmez yare Arzuhalım bildiremem