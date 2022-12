Elimi ayağımı titretiyor bu günlerde aynalar... Evet *** Bakıyorum kaçıyorum yine dönüp bakmak için *** Ne istiyor benden öyle gözlerini ayırmadan İnceliyor saçlarımı beyaz bir üzüntüyle İlk kez karşılaşmış gibi yüzümde çizgilerle *** Oysa çok güzel bir görüntüsü var aslında Her yaşın ayrı bir güzelliği var fakat Çok bakımsız çok bakımsız ve Makyajsız bir de aşksız *** Az daha dert çalacaktı şu kalbimi Zaten o neler çekmiş Kim bilecek ki benim deli gönlümü Aşktan önce de sevmiş *** Aynada gördüğüm hatıralar evi Aşk çizilmiş resimmiş Lay lala lay lala lay lala lay lala Hayat zaten güzelmiş *** Lay lala lay lala lay lala lay lala Sevmek her zaman gençmiş *** Lay lala lay lala lay lala lay lala Ha anlarsın ya *** Hmm hmm hmm hmm aaaaaa *** Aynada küskün bir yüz kendine dargın belli Affetmemiş kendinin olağan suçlarını Aynada küskün bir yüz kendine dargın belli Affetmemiş kendinin olağan suçlarını *** Oysa çok güzel bir görüntüsü var aslında Her yaşın ayrı bir güzelliği var fakat E çok bakımsız çok bakımsız Hep makyajsız e bir de aşksız *** Az daha dert çalacaktı şu kalbimi Zaten o neler çekmiş Kim bilecek ki benim deli gönlümü Aşktan önce de sevmiş *** Aynada gördüğüm hatıralar evi Aşk çizilmiş resimmiş Lay lala lay lala lay lala lay lala Hayat zaten güzelmiş *** Lay lala lay lala lay lala lay lala Sevmek her zaman dinçmiş