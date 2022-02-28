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7/24 Dinle Papatya Baharı

Papatya Baharı Şarkı Sözleri

Yıldız Tilbe Papatya Baharı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yıldız Tilbe Papatya Baharı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Papatya Baharı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yıldız Tilbe

Yıldız Tilbe

Papatya Baharı

  • Ayrılığın Yükü Ağır

  • Bir Benim Ol

  • Kararsız Esmer

  • Sor

  • Kural Böyle

  • Papatya Baharı

  • Seni O Sanmıştım

  • Ha

  • Yar Yanına Geleceğim

  • Değilsin

  • Kendimi Vermiyorum

  • Aşkın Tek Sahibi Kendisiymiş

  • Tamam Canım Aç Kapıyı

  • Ne Yapsam Seviyorum

  • Ey

  • Papatya Baharı-remix

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