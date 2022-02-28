Yıldız Tilbe

Bal mısın, şeker misin? Utanma, utanma, gel otur kucağıma Çağırsam gelir misin? Nazlanma, nazlanma, ot diktin ocağıma *** Ben alışmışım sana, ölsem de ayrılamam Dünyaları verseler yine sensiz olamam *** Hayatımsın, canımsın Bir tanem, nar tanem, sen benim belalımsın Bir yere gidemezsin Bir tanem, nur tanem, sen benim helalimsin *** Ben alışmışım sana, ölsem de ayrılamam Dünyaları verseler yine sensiz olamam *** Aşk mısın, sevda mısın? Belalım, belalım, nereden çıktın karşıma? Ne olursun dön de bak Helalim, helalim, gözlerimin yaşına *** Ben alışmışım sana, ölsem de ayrılamam Dünyaları verseler yine sensiz olamam