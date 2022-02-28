Bal Mısın Şeker misin Şarkı Sözleri
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Yıldız Tilbe
Bal Mısın Şeker misin
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Bal mısın, şeker misin?
Utanma, utanma, gel otur kucağıma
Çağırsam gelir misin?
Nazlanma, nazlanma, ot diktin ocağıma
***
Ben alışmışım sana, ölsem de ayrılamam
Dünyaları verseler yine sensiz olamam
***
Hayatımsın, canımsın
Bir tanem, nar tanem, sen benim belalımsın
Bir yere gidemezsin
Bir tanem, nur tanem, sen benim helalimsin
***
Ben alışmışım sana, ölsem de ayrılamam
Dünyaları verseler yine sensiz olamam
***
Aşk mısın, sevda mısın?
Belalım, belalım, nereden çıktın karşıma?
Ne olursun dön de bak
Helalim, helalim, gözlerimin yaşına
***
Ben alışmışım sana, ölsem de ayrılamam
Dünyaları verseler yine sensiz olamam