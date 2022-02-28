Ben De Bir Anadan Doğdum Şarkı Sözleri
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Yıldız Tilbe
Ben De Bir Anadan Doğdum
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Benimle oynama ne olur
Yaralı hislerim derinden
Kalbimi zorlama ne olur
Çık artık aklımın içinden
***
Beni kendimden kovuyorsun sen
Aşk için düşüncen değilim
Beni kendimle vuruyorsun sen
Ben senin düşmanın değilim
***
Sen bir hata zincirisin
Ezberledim, anlam yok, silinsin
Son lisanım sensizce
Beni senden sensiz alıyorum
Beni hep kullandın biliyorum
***
Sana sağır artık kulaklarım
Beni üzdüğün kadar mutlusun
Sana yanmaz artık bu canım
E ben de bir anadan doğdum
***
Sana kalbim açmaz kapısını
Beni sevmen suçsuz yanılgımdı
Seni mükemmel sanmıştım
Sen de bir anadan doğdun
***
Sana ben kendimi diyemem
Ne sitem ne de naz edemem
Seninle bir yere gidemem
Çık artık aşkımın içinden
***
Beni kendimden kovuyorsun sen
Ben senin meselen değilim
Beni kendimle vuruyorsun sen
Ben senin düşmanın değilim
***
Sen bir hata zincirisin
Ezberledim, anlam yok, silinsin
Son lisanım sensizce
Beni senden sensiz alıyorum
Beni hep kullandın görüyorum
***
Sana sağır artık kulaklarım
Beni üzdüğün kadar mutlusun
Sana yanmaz artık bu canım
Ben de bir anadan doğdum
***
Sana kalbim açmaz kapısını
Beni sevmen suçsuz yanılgımdı
Seni mükemmel sanmıştım
Sen de bir anadan doğdun
***
Sana sağır artık kulaklarım
Beni üzdüğün kadar mutlusun
Sana yanmaz artık bu canım
E ben de bir anadan doğdum
***
Sana kalbim açmaz kapısını
Beni sevmen suçsuz yanılgımdı
Seni mükemmel sanmıştım
Sen de bir anadan doğdun