Yıldız Tilbe

Benimle oynama ne olur Yaralı hislerim derinden Kalbimi zorlama ne olur Çık artık aklımın içinden *** Beni kendimden kovuyorsun sen Aşk için düşüncen değilim Beni kendimle vuruyorsun sen Ben senin düşmanın değilim *** Sen bir hata zincirisin Ezberledim, anlam yok, silinsin Son lisanım sensizce Beni senden sensiz alıyorum Beni hep kullandın biliyorum *** Sana sağır artık kulaklarım Beni üzdüğün kadar mutlusun Sana yanmaz artık bu canım E ben de bir anadan doğdum *** Sana kalbim açmaz kapısını Beni sevmen suçsuz yanılgımdı Seni mükemmel sanmıştım Sen de bir anadan doğdun *** Sana ben kendimi diyemem Ne sitem ne de naz edemem Seninle bir yere gidemem Çık artık aşkımın içinden *** Beni kendimden kovuyorsun sen Ben senin meselen değilim Beni kendimle vuruyorsun sen Ben senin düşmanın değilim *** Sen bir hata zincirisin Ezberledim, anlam yok, silinsin Son lisanım sensizce Beni senden sensiz alıyorum Beni hep kullandın görüyorum *** Sana sağır artık kulaklarım Beni üzdüğün kadar mutlusun Sana yanmaz artık bu canım Ben de bir anadan doğdum *** Sana kalbim açmaz kapısını Beni sevmen suçsuz yanılgımdı Seni mükemmel sanmıştım Sen de bir anadan doğdun *** Sana sağır artık kulaklarım Beni üzdüğün kadar mutlusun Sana yanmaz artık bu canım E ben de bir anadan doğdum *** Sana kalbim açmaz kapısını Beni sevmen suçsuz yanılgımdı Seni mükemmel sanmıştım Sen de bir anadan doğdun