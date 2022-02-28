Ben Böyle de Yaşarım Şarkı Sözleri
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Yıldız Tilbe
Ben Böyle de Yaşarım
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Ne dostluk kaldı ne de merhamet
Ner'de aşkımız, ner'de muhabbet?
Ey gönlüm ey, sen de aşka veda et
Ne ızdırap çek ne de kahret
Ey gönlüm ey, sen de aşka veda et
Ne ızdırap çek ne de kahret
***
Sen mi günahsız, ben mi günahsız?
Geçmedi bir gün aşkın yalansız
Ey gönlüm ey, sen de aşka veda et
Ne ızdırap çek ne de kahret
Unut gönlüm unut, aşka veda et
Ne ızdırap çek ne de kahret
***
Aşkta gülmüyorsam, her gün ağlıyorsam
Ben böyle de yaşarım
Aşkınla gülmeye, değmezsin ölmeye
Ben sensiz de yaşarım
Ben aşksız da yaşarım
***
Sen mi günahsız, ben mi günahsız?
Geçmedi bir gün aşkın yalansız
Unut gönlüm unut, ona veda et
Ne ızdırap çek ne de kahret
Ey gönlüm ey, sen de aşka veda et
Ne ızdırap çek ne de kahret
***
Aşkta gülmüyorsam, her gün ağlıyorsam
Ben böyle de yaşarım
Aşkınla gülmeye, değmezsin ölmeye
Ben sensiz de yaşarım
Ben aşksız da yaşarım
***
Ben mi günahsız, sen mi günahsız?
Geçmedi bir gün aşkın yalansız
Unut gönlüm unut, aşka veda et
Ne ızdırap çek ne de kahret
Ey gönlüm ey, sen de aşka veda et
Ne ızdırap çek ne de kahret