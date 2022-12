Yıldız Tilbe

Ne dostluk kaldı ne de merhamet Ner'de aşkımız, ner'de muhabbet? Ey gönlüm ey, sen de aşka veda et Ne ızdırap çek ne de kahret Ey gönlüm ey, sen de aşka veda et Ne ızdırap çek ne de kahret *** Sen mi günahsız, ben mi günahsız? Geçmedi bir gün aşkın yalansız Ey gönlüm ey, sen de aşka veda et Ne ızdırap çek ne de kahret Unut gönlüm unut, aşka veda et Ne ızdırap çek ne de kahret *** Aşkta gülmüyorsam, her gün ağlıyorsam Ben böyle de yaşarım Aşkınla gülmeye, değmezsin ölmeye Ben sensiz de yaşarım Ben aşksız da yaşarım *** Sen mi günahsız, ben mi günahsız? Geçmedi bir gün aşkın yalansız Unut gönlüm unut, ona veda et Ne ızdırap çek ne de kahret Ey gönlüm ey, sen de aşka veda et Ne ızdırap çek ne de kahret *** Aşkta gülmüyorsam, her gün ağlıyorsam Ben böyle de yaşarım Aşkınla gülmeye, değmezsin ölmeye Ben sensiz de yaşarım Ben aşksız da yaşarım *** Ben mi günahsız, sen mi günahsız? Geçmedi bir gün aşkın yalansız Unut gönlüm unut, aşka veda et Ne ızdırap çek ne de kahret Ey gönlüm ey, sen de aşka veda et Ne ızdırap çek ne de kahret