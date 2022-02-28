Yıldız Tilbe

Titriyor ellerim, tutamıyorum Yaş dolu gözlerim, göremiyorum Kaderim insafsız, yenemiyorum Aşkı biçare, ben biçare *** Bu heyecan kalbimi bir gün durduracak Açtığın yaraları, söyle kim saracak Sen gelirsen şifa bulurum ancak Aşkı biçare, ben biçare *** Sana gelen yollar, uzun bitmiyor Hasretin gözümde, her an tütüyor Perişan halimi, kimse sormuyor Aşkı biçare, ben biçare *** Bu heyecan kalbimi bir gün durduracak Açtığın yaraları, söyle kim saracak Sen gelirsen şifa bulurum ancak Aşkı biçare, ben biçare