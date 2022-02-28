Yıldız Tilbe

Biçare Şarkı Sözleri
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Titriyor ellerim, tutamıyorum
Yaş dolu gözlerim, göremiyorum
Kaderim insafsız, yenemiyorum
Aşkı biçare, ben biçare
***
Bu heyecan kalbimi bir gün durduracak
Açtığın yaraları, söyle kim saracak
Sen gelirsen şifa bulurum ancak
Aşkı biçare, ben biçare
***
Sana gelen yollar, uzun bitmiyor
Hasretin gözümde, her an tütüyor
Perişan halimi, kimse sormuyor
Aşkı biçare, ben biçare
***
Bu heyecan kalbimi bir gün durduracak
Açtığın yaraları, söyle kim saracak
Sen gelirsen şifa bulurum ancak
Aşkı biçare, ben biçare