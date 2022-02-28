Papatya Baharı Şarkı Sözleri
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Yıldız Tilbe
Papatya Baharı
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Sıkı tut kendini benim için
Çözülürüm seni ele verirsen eğer
En inatçı dileği yüreğimin
Beni sev bana dokun yeter
Yar yüreğim yoluna perişan
Yar yüreğim yoluna perişan
***
Bir benim ol beni öp
Bir bana sahiplen
Bir beni sev ikimiz bir beden
***
Ben korkarım sen yoksan
Kendi gölgemden
Sen de bana soyun
Yaşamını bende tüket hey
***
Her şeyimle teslimim sana ben
Kimsenin demesiyle senden vazgeçemem
Mutluluk denen o rüya şehre
Seninle vardım artık gitmem
Yar yüreğim yoluna perişan
Yar yüreğim yoluna perişan
***
Bir benim ol beni öp
Bir bana sahiplen
Bir beni sev ikimiz bir beden
***
Ben korkarım sen yoksan
Kendi gölgemden
Sen de bana soyun
Yaşamını bende tüket
***
Bir benim ol beni öp
Bir bana sahiplen
Bir beni sev ikimiz bir beden
-
Ayrılığın yükü ağır taşıyamayız sevgilim
Bizi deli eden aşkı unutamayız sevgilim
Bensiz mutlu olamazsın anılardan kaçamazsın
Seni yalnız ben anlarım başkasıyla olamazsın
Ben aşığım sende öyle bir gururla çekip gitme
Seviyorum diye diye ayrıldık ne diye
***
Gidersen sana gelemem darılıp sana küsemem
Seni kimseye soramam aşkımız bitti diyemem
Sen o çok sevemediğim ağlayıp gülemediğim
Bırakıp gidemediğim kalbimin tek sahibisin
***
Gel de gitme sev de gitme
Gel de gitme sev de gitme
***
Suçlu sensin yada benim
Ne fark eder ki sevgilim
Bana acı çektirince mutluysan olur sevgilim
Kurduğumuz hayal değil
Aşk dolu o geceleri dağıtmam olur olmasa
Kıymet bilmezler sevgilim
Bıktığını söyle bitsin sevmiyorum de gideyim
Yalan olur biliyorum seni çok seviyorum
***
Gidersen sana gelemem darılıp sana küsemem
Seni kimseye soramam aşkımız bitti diyemem
Sen o çok sevemediğim ağlayıp gülemediğim
Bırakıp gidemediğim kalbimin tek sahibisin
***
Gel de gitme sev de gitme
Gel de gitme sev de gitme
-
Sabah vakti ilk göz açtığında ben olsam
Ellerini yıkadığın su havlu olsam
Utanmadan, sıkılmadan, kimselere danışmadan
Kalbinde dolaşan ilk ve son olsam
Beni sevmiyorsan halimden anla
Aşkımın yolunu keser gibisin
Beni benden alıp gider gibisin
Yavaş konuş aklım karışabilir
Öyle bakma kalbim kırılabilir
Oynama benimle merhamet göster
***
Neyin olacağım kararsız esmer
Yavaş yürü yollar tutuşabilir
Seni gören aklını kaybedebilir
Kalbimde sonsuz bir aşk seni bekler
Neyin olacağım kararsız esmer
İstediğin bir saatte geçerken uğrasan
Sana kendi ellerimle bir kahve yapsam
Falına baksam ben çıksam
Sen de bana bir inansan
Sonra da ben senin hep senin olsam…
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Hiçbir şarkı layık değil
Hiçbir söz anlatır değil
Dünya yansa mümkün değil
Bu aşkın son sözü yok ki
Biter deme sonu yok ki
***
Senden kalan senin olan benim değil
Yalan yalan yalan
Dün geç kaldık bugün erken
Gençlik elden gitti oldu ziyan
***
Sor gecelerden sor
Sor gündüzlerden sor
Sor kime istersen öğrenemezsin
Sor yaşadığından
Sor rüyalarından
Sor bilenlerden sor
Anlatamazlar
Sana olan aşkımı canım
Sana olan hayranlığımı
Düşünemezsin nasıl sevdim
Çok beterim
Başıma bela güzelliğin
Kaçınamam ki elindeyim
Düşünemezsin nasıl sevdim
Her şeyden çok
***
Aşktan öte bir yerlerde
Buluştuk senle el ele
Mutlu ya da mutsuz boş ver
Hayat böyle geçer gider
Senin aşkın bana yeter
***
Kim anlar ki halimizden
Sevgi saygı hiç gitmesin bizden
Gözümüzden gönlümüzden
Bir tek huzur geçsin aramızdan
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