Yıldız Tilbe

Bir Benim Ol Sıkı tut kendini benim için Çözülürüm seni ele verirsen eğer En inatçı dileği yüreğimin Beni sev bana dokun yeter Yar yüreğim yoluna perişan Yar yüreğim yoluna perişan *** Bir benim ol beni öp Bir bana sahiplen Bir beni sev ikimiz bir beden *** Ben korkarım sen yoksan Kendi gölgemden Sen de bana soyun Yaşamını bende tüket hey *** Her şeyimle teslimim sana ben Kimsenin demesiyle senden vazgeçemem Mutluluk denen o rüya şehre Seninle vardım artık gitmem Yar yüreğim yoluna perişan Yar yüreğim yoluna perişan *** Bir benim ol beni öp Bir bana sahiplen Bir beni sev ikimiz bir beden *** Ben korkarım sen yoksan Kendi gölgemden Sen de bana soyun Yaşamını bende tüket *** Bir benim ol beni öp Bir bana sahiplen Bir beni sev ikimiz bir beden

Ayrılığın Yükü Ağır Ayrılığın yükü ağır taşıyamayız sevgilim Bizi deli eden aşkı unutamayız sevgilim Bensiz mutlu olamazsın anılardan kaçamazsın Seni yalnız ben anlarım başkasıyla olamazsın Ben aşığım sende öyle bir gururla çekip gitme Seviyorum diye diye ayrıldık ne diye *** Gidersen sana gelemem darılıp sana küsemem Seni kimseye soramam aşkımız bitti diyemem Sen o çok sevemediğim ağlayıp gülemediğim Bırakıp gidemediğim kalbimin tek sahibisin *** Gel de gitme sev de gitme Gel de gitme sev de gitme *** Suçlu sensin yada benim Ne fark eder ki sevgilim Bana acı çektirince mutluysan olur sevgilim Kurduğumuz hayal değil Aşk dolu o geceleri dağıtmam olur olmasa Kıymet bilmezler sevgilim Bıktığını söyle bitsin sevmiyorum de gideyim Yalan olur biliyorum seni çok seviyorum *** Gidersen sana gelemem darılıp sana küsemem Seni kimseye soramam aşkımız bitti diyemem Sen o çok sevemediğim ağlayıp gülemediğim Bırakıp gidemediğim kalbimin tek sahibisin *** Gel de gitme sev de gitme Gel de gitme sev de gitme

Kararsız Esmer Sabah vakti ilk göz açtığında ben olsam Ellerini yıkadığın su havlu olsam Utanmadan, sıkılmadan, kimselere danışmadan Kalbinde dolaşan ilk ve son olsam Beni sevmiyorsan halimden anla Aşkımın yolunu keser gibisin Beni benden alıp gider gibisin Yavaş konuş aklım karışabilir Öyle bakma kalbim kırılabilir Oynama benimle merhamet göster *** Neyin olacağım kararsız esmer Yavaş yürü yollar tutuşabilir Seni gören aklını kaybedebilir Kalbimde sonsuz bir aşk seni bekler Neyin olacağım kararsız esmer İstediğin bir saatte geçerken uğrasan Sana kendi ellerimle bir kahve yapsam Falına baksam ben çıksam Sen de bana bir inansan Sonra da ben senin hep senin olsam…