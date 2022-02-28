Yıldız Tilbe

Ben seni bilirim gerisi boş laf, Kimsen kim, ne isen nesin, Öderim bedelini madem öyleyse, Anlarım in misin cins misin, *** Bir seni bir beni tanırım ancak gerisi vız gelir, Yanarsak biz yanarız, bir oğlan bir kız gelir, Ben seni tek seni tanırım ancak gerisi vız gelir Yanarsak biz yanarız, bir oğlan bir kız gelir, *** Sevdim o kadar işte nokta, Umurumdaydı sanki çokta, Aşk dedim dahası mı var aşk dedim, Neden se memleket şokta, *** Bir seni bir beni tanırım ancak gerisi vız gelir, Yanarsak biz yanarız, bir oğlan bir kız gelir, Ben seni tek seni tanırım ancak gerisi vız gelir Yanarsak biz yanarız, bir oğlan bir kız gelir