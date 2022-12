Yıldız Tilbe

Yine her akşam gibi bu akşam da yalnızım Masamda tek başıma durmadan içiyorum Bir tek düşüncem sensin seni düşünüyorum Hep seni arıyorum *** Şu an yanımda olsan sana neler söylerdim Kafam hafif dumanlı her derdimi dökerdim Biraz ümidim olsa ömür boyu beklerdim Ömür boyu beklerdim *** Sesin hep kulağımda fakat yoksum yanımda Dediler ki aşıksın ben buna inanmadım Sana olan aşkımı sen gidince anladım Sen gidince anladım *** Şu an yanımda olsan sana neler söylerdim. Kafam hafif dumanlı her derdimi dökerdim. Biraz ümidim olsa ömür boyu beklerdim. Ömür boyu beklerdim, ömür boyu beklerdim