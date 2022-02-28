Bir Tek Düşüncem Şarkı Sözleri
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Yıldız Tilbe
Bir Tek Düşüncem
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Yine her akşam gibi bu akşam da yalnızım
Masamda tek başıma durmadan içiyorum
Bir tek düşüncem sensin seni düşünüyorum
Hep seni arıyorum
***
Şu an yanımda olsan sana neler söylerdim
Kafam hafif dumanlı her derdimi dökerdim
Biraz ümidim olsa ömür boyu beklerdim
Ömür boyu beklerdim
***
Sesin hep kulağımda fakat yoksum yanımda
Dediler ki aşıksın ben buna inanmadım
Sana olan aşkımı sen gidince anladım
Sen gidince anladım
***
Şu an yanımda olsan sana neler söylerdim.
Kafam hafif dumanlı her derdimi dökerdim.
Biraz ümidim olsa ömür boyu beklerdim.
Ömür boyu beklerdim, ömür boyu beklerdim