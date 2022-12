Yıldız Tilbe

Bülbül havalanmış yüksekten uçar Has bahçe içinde gülüm var deyi Seni seven aşık serinden geçer Güzeller içinde yarim var deyi *** Ben seni severim sen de sev beni Mevlam bir kararda koymaz insanı *** Bir gün gelir sen de ararsın beni Şurda bir divane yarim var deyi *** Beni seni severim can ile candan İnsan kemlik bulmaz sevdiği yardan Canım esirgemem vallahi senden Götür sat pazarda kölem var deyi *** Karac'oğlan söyle karşı karadan. Hicap perdesini kaldır aradan.. Seni beni bir Mevla'dır yaradan. Büyüklenme hey kız güzelim deyi.