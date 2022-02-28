Yıldız Tilbe

Çal Oyna Aklım karışır düşününce seni Nasıl etmeli geri vermeli Almadığım sevgini Nasıl olmalı öyle tutmalı Esirgediğin eli *** İnsanoğlu rahat Çok zaman rahatsız Bak seviyorum ben yine seni Karşılıksız ve çıkarsız *** Çal oyna bir daha salla çalkala Elalemi oyala Devir senin devrin nasıl olsa Meydan oku dünyaya *** Kendi gibidir insanın iyisi Sevdim olmadı sövdüm olmadı Yok senin gibisi *** İnsanoğlu rahat Çok zaman rahatsız Bak seviyorum ben yine seni Karşılıksız ve çıkarsız *** Çal oyna bir daha salla çalkala Elalemi oyala Devir senin devrin nasıl olsa Meydan oku dünyaya

Delikanlım Açılır sonsuz kere yoluna güllerim Koparıp atsan da solmaz gönlüm nafile Yokluğun soğuk tenine susadı tenim Üşüdüm yorgan misali seril üstüme *** Geceler boyu sevişmelerimiz bitmesin Gölgesi düşsün saçlarına aşk ateşimin Sakınıp sakla güneşim ol al ısıt beni Yüzünün sıcak kokusu kalsın ellerimde *** Kalbim duraksız haykırışlarda Ne yapsan ayrılamam senden asla Hafife alma aşk vurur insana Bu kadar kolay sanma delikanlım

Sana Değer Akarım sonsuza deli sel gibi Tut çevrele tut gölün olayım Çarparım ne varsa deli yel gibi Tut kollarımdan tut ki durayım *** Tüm yaşananlar bir bir Günaha dönüşüyor ah zamanla uğraşma Sen öyle bela deli sev ki beni Bütün yasakları yasakla *** Her soluğunda baştan ayağa Çek beni içine orda kalayım *** Zaten aşklar hep yalan dolan Sonu hep sızı hüsran Geriye kalan ardından Yalnızlık olsa da sana değer

Sevdanın Tadı Tükenir biter gider, bitmez dediğin aşklar Geriler teslim olur savaşçı umutlar Kurşuna dizilir hep doğmamış duyguların Yine de çıkar bir yerden tadı sevdanın *** Her acı büyütür içindeki çiçeği Dönersin kendine budur aşkın gerçeği Her acı büyütür içindeki çiçeği Dönersin kendine budur aşkın gerçeği *** İnan, inan ki çok üzülürsün Kendinsin geç kaldığın Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın Bebeğim, üzülürsün Kendinsin geç kaldığın Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın *** Eriyip biter gider kar misali arzular Acısı çıkar yılların, zordur yarınlar Sevgidir sana kalan, düzeni bu dünyanın Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın *** Her acı büyütür içindeki çiçeği Dönersin kendine budur aşkın gerçeği Her acı büyütür içindeki çiçeği Dönersin kendine budur aşkın gerçeği *** İnan, inan ki çok üzülürsün Kendinsin geç kaldığın Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın Bebeğim, üzülürsün Kendinsin geç kaldığın Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın