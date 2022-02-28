Yıldız Tilbe

Delikanlım Şarkı Sözleri
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Aklım karışır düşününce seni
Nasıl etmeli geri vermeli
Almadığım sevgini
Nasıl olmalı öyle tutmalı
Esirgediğin eli
***
İnsanoğlu rahat
Çok zaman rahatsız
Bak seviyorum ben yine seni
Karşılıksız ve çıkarsız
***
Çal oyna bir daha salla çalkala
Elalemi oyala
Devir senin devrin nasıl olsa
Meydan oku dünyaya
***
Kendi gibidir insanın iyisi
Sevdim olmadı sövdüm olmadı
Yok senin gibisi
***
İnsanoğlu rahat
Çok zaman rahatsız
Bak seviyorum ben yine seni
Karşılıksız ve çıkarsız
***
Çal oyna bir daha salla çalkala
Elalemi oyala
Devir senin devrin nasıl olsa
Meydan oku dünyaya
-
Açılır sonsuz kere yoluna güllerim
Koparıp atsan da solmaz gönlüm nafile
Yokluğun soğuk tenine susadı tenim
Üşüdüm yorgan misali seril üstüme
***
Geceler boyu sevişmelerimiz bitmesin
Gölgesi düşsün saçlarına aşk ateşimin
Sakınıp sakla güneşim ol al ısıt beni
Yüzünün sıcak kokusu kalsın ellerimde
***
Kalbim duraksız haykırışlarda
Ne yapsan ayrılamam senden asla
Hafife alma aşk vurur insana
Bu kadar kolay sanma delikanlım
-
Akarım sonsuza deli sel gibi
Tut çevrele tut gölün olayım
Çarparım ne varsa deli yel gibi
Tut kollarımdan tut ki durayım
***
Tüm yaşananlar bir bir
Günaha dönüşüyor ah zamanla uğraşma
Sen öyle bela deli sev ki beni
Bütün yasakları yasakla
***
Her soluğunda baştan ayağa
Çek beni içine orda kalayım
***
Zaten aşklar hep yalan dolan
Sonu hep sızı hüsran
Geriye kalan ardından
Yalnızlık olsa da sana değer
-
Tükenir biter gider, bitmez dediğin aşklar
Geriler teslim olur savaşçı umutlar
Kurşuna dizilir hep doğmamış duyguların
Yine de çıkar bir yerden tadı sevdanın
***
Her acı büyütür içindeki çiçeği
Dönersin kendine budur aşkın gerçeği
Her acı büyütür içindeki çiçeği
Dönersin kendine budur aşkın gerçeği
***
İnan, inan ki çok üzülürsün
Kendinsin geç kaldığın
Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın
Bebeğim, üzülürsün
Kendinsin geç kaldığın
Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın
***
Eriyip biter gider kar misali arzular
Acısı çıkar yılların, zordur yarınlar
Sevgidir sana kalan, düzeni bu dünyanın
Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın
***
Her acı büyütür içindeki çiçeği
Dönersin kendine budur aşkın gerçeği
Her acı büyütür içindeki çiçeği
Dönersin kendine budur aşkın gerçeği
***
İnan, inan ki çok üzülürsün
Kendinsin geç kaldığın
Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın
Bebeğim, üzülürsün
Kendinsin geç kaldığın
Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın
-
Seni yalnız seni yaşamak isterken kendimce
Bize aşkı haram etmişim bilmeden delice
Ah çekip ağırlığımca seni özlemek hata değil
Ah çekip ağırlığımca seni özledim şaka değil
***
Sığınıp anılara geçilmiyor ki uykulara
Susma çığlık çığlığa dön dayanamıyorum
Sevemedim ayrılığı gel alışamadım
Bak gözlerime bağışla bitmesin
***
Sevemedim ayrılığı gel alışamadım
Bak gözlerime bağışla bitmesin
***
Aşka yenik düştüm ayıplandım senin uğruna
Senin için kovdum kalan gururumu sonunda
Ah çekip ağırlığımca seni özlemek hata değil
Ah çekip ağırlığımca seni özledim şaka değil
***
Sığınıp anılara geçilmiyor ki uykulara
Susma çığlık çığlığa dön dayanamıyorum
Sevemedim ayrılığı gel alışamadım
Bak gözlerime bağışla bitmesin...
***
Sevemedim ayrılığı gel alışamadım
Bak gözlerime bağışla bitmesin
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