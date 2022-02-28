Yıldız Tilbe

Çat Kapı Ben vazgeçmemişken düşün, olmaz olmaz bir tanem Düşün bizi ne olur, yalvarırım terk etme Başkalarındaki o aşk, bizi mutlu eder mi Bizi ayırmaya yeter mi, aşkımız böyle kolay biter mi *** Geceyi güneş siler, beni senin hasretin Tek başıma sanki mahşer yeriyim Yüreğimdeki her yer, bu evde seni bekler Hadi çat kapı gel sevineyim Biraz kavga ederiz, belki biraz güleriz Bir küser bir barışır kalbimiz Seni nasıl özledi, yüreğim sanki deli Kıskandığım için affet beni *** Başka biri var dediler, inanmadım sevgilim Gözlerimle görmeden, senden nasıl vazgeçerim Sanki yıllar oldu gittin, bir gün bitti sevgilim Dört duvar üstüme yürür sensiz, sanki sen mutlu musun bensiz *** Geceyi güneş siler, beni senin hasretin Tek başıma sanki mahşer yeriyim Şu kalbimdeki her yer, bu evde seni bekler Hadi çat kapı gel sevineyim Biraz kavga ederiz, belki biraz güleriz Bir küser bir barışır kalbimiz Seni nasıl özledi, yüreğim deli sanki Kıskandığım için affet beni

Ama Evlisin Aşktan utandın, konuşamadın Yüzüne bakamadın, yan yana iken Oysa her gece düşündüm Ağladım zaman, zaman Neler söyledim duymadın Yıldızlar gece ay ve ben Kulaklarımda çınladın Gülüşünle gel, bu kadar yeter Sev artık zalim, duracak kalbim *** Ama evlisin, benim değilsin Yıllar önce neredeydin? Çok geciktik sevgilim Ama evlisin, benim değilsin Yıllar önce neredeydin? Çok geciktik sevgilim *** Sevemedim seni, öpemedim seni Konuşamadım, sarılamadın Ama çok sevdim, her gün düşündüm Nasıl istedim seni, bilemezsin sen Konuşmayı isterdim, saatlerce günlerce Dokunmayı isterdim, ellerine yüzüne Uzanmayı isterdim, aynı yastığa senle Bitirmeyi isterdim, hayatımı seninle *** Ama evlisin, benim değilsin Yıllar önce neredeydin? Çok geciktik sevgilim Ama evlisin, benim değilsin Yıllar önce neredeydin? Çok geciktik sevgilim *** Ama evlisin, benim değilsin Yıllar önce neredeydin? Çok geciktik sevgilim Yıllar önce neredeydin? Çok geciktik

Bende Kalmadı Kara gözlüm şirin sözlüm atma beni el eline Dayanamam inanamam senden başka birine Benim şarkım ellerin benim türküm gözlerin Benim tek varlığımsın bilmesen de Utanırım bakmaya senden bir başkasına Sen benim şu dünyamsın hatta Öbür dünyamda *** Bende kalmadın sana muhtacım Sensiz aşkı neyleyim baş tacım *** Güzel huylum, usul boylum sevincim göz bebeğim Seni sevmek benim borcum, hayatımla öderim Seni anlatmak bitmez bu aşka ömür yetmez Benden başkası bilmez seni beni Ölürüm ayrılamam yerini dolduramam Dilerim ki Allahtan senden önce öleyim

Çabuk Olalım Aşkım Çabuk olalım aşkım Her şeyi paylaşalım Ben kendimi sana adadım Sevgilim sensiz anlamsızım Mahşere kadar benim aşkım Her alemde senindir canım Nereye istersen sür köle diye Sensiz ölürüm cennette *** Seni seven kalbim Sana deli oluyor anlasana Sana dayanamıyorum, inan ki Sensiz mutlu olamıyorum Seni seven kalbim Sana deli oluyor anlasana Sana dayanamıyorum, inan ki Sensiz yaşayamıyorum *** Bin ömrüm daha olsa Kollarında son bulsa Eğer sana kavuşmak varsa Ölmek düğün gibidir bana Sensizlikten çok korkuyorum İnan kendimi bilmiyorum Önce Allah, sonra sen benim için O bilir nasıl sevdim

Emi Sende sev ama sevilme Aşk acısı çek ben gibi Çok özle ama kavuşma Kavuşamadığım gibi *** Senin de yüreğin yansın Başka ellerde mum gibi Çaresizlik ayrılmasın Kapından köle gibi *** Senin de kalbini çalsın Başkaları mal gibi Sevdam yüreğinde kalsın Gizli bir günah gibi *** Geri dönme istemem ki Ben eski ben değilim ki Hayat öyle bir oyunki Ne rolü var ne sahnesi *** Sende mutlu olma emi Sende sev sevilme emi *** Aşkta hep aşkla yanıldım Sevdim hiç sevmemiş gibi Sen kırdın ben tamir ettim Sanki ustaymışım gibi *** Kimse üstüne almasın Bu sözlerim sevgiliye O öyle bir sevgilidir Ettiğini iyi bilir *** Ahlarım beddua değil Anlaşılabilmek için Sevmek sevilmek öyle zor Birine alışan için *** Geri gelme istemem ki Ben eski ben değilim ki Hayat öyle bir oyunki Ne rolü var ne sahnesi *** Sende mutlu olma emi Sende sev sevilme emi

Kolay Değil ki Hani dokunamazdın başka tene Sen ellerle demlenirken ben çay içmedim. Hani uyuyamazdın başka yerde Sen gecelerin galibi ben esiriyim *** Gömleğindeki ruju, havadaki kokusu Demek ki önemi yok ben yada bir başkası Bu kadarı yalan değil ki aşkım, yalan değil ki Seviyorum seni demek öyle kolay değil ki *** Hani son aşkındım, ilk sevişindi O gözlerin yalnız benim bildiğim dildi Hani sonsuza kadar kadar sürecekti Senin bedenin yalnız benim mabedim.