Çay Benim Çeşme Benim Şarkı Sözleri
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Yıldız Tilbe
Çay Benim Çeşme Benim
Tüm Şarkıları
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Çay benim, çeşme benim
Aman derdimi deşme benim
Çay benim, çeşme benim
Aman derdimi deşme benim
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Hakikatlı yâr isen
Aman önümden geçme benim
Hakikatlı yâr isen
Aman önümden geçme benim
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Al yazmam dalda kaldı
Aman gözlerim yolda kaldı
Al yazmam dalda kaldı
Aman gözlerim yolda kaldı
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Yıkılası meyhane
Aman sarhoşum ner'de kaldı?
Yıkılası meyhane
Aman sarhoşum ner'de kaldı?