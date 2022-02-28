Yıldız Tilbe

Ben seni bir kere bile öpemedim ki Varlığım sanki hep senindi Bir gülüş, bir bakış bekledim durdum Bir selamın gelmedi *** Alın yazım saklanır kaderimde Sen benimsin yalnız hayallerimde Aşkın beni çözen tek cevapsız bilmece Biliyorsun değil mi? *** Çok zor aşk bu, yok ki karşılığı sende Çok zor aşk bu, yok ki benzeri Çok zor aşk bu, yok ki karşılığı sende Çok zor aşk bu, yok ki benzeri *** Ben sana hiç ihanet etmedim ki Başka kimseyi düşünmedim ki Bekledim, özledim, küstüm, barıştım Kalbim hep seninleydi *** Alın yazım saklanır kaderimde Sen benimsin yalnız hayallerimde Aşkın beni çözen tek cevapsız bilmece Biliyorsun yazık ki *** Çok zor aşk bu, yok ki karşılığı sende Çok zor aşk bu, yok ki benzeri Çok zor aşk bu, yok ki karşılığı sende Çok zor aşk bu, yok ki benzeri *** Çok zor aşk bu, yok ki karşılığı sende Çok zor aşk bu, yok ki benzeri