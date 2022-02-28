Yıldız Tilbe

Aşkperest Şarkı Sözleri
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Hedef olup vursan da
Özenli sözlerin oklarıyla
Süslemedim harfleri
Adını oluşturanların dışında
Dökmedim yüreğimi
Kimsenin gözlerine
Ey aşk beni yağmala
Ateş et arka arkaya aşk
Beni tara
Bitsin hiç bir şey umurumda değil
Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin
Öğrenirken hasretinle sevişmeyi
Göz yaşlarım akabilirler özgürce
İçimde öyle güzelsin ki
Onu kirletmeyeceğim seninle
***
Bağlasan durmaz göndersen gitmez
Laftan anlamaz sözümü dinlemez
Başına buyruk duyguları savruk
Beni bana kırdıran
Bu gönül canıma düşman
Yanıyor bedenim acıyor içim
Yoktan anlamıyor benliğim
Bitmiyor geceler
Geçmiyor günler
Adı aşk bu eziyetin
Dayan yüreğim dayan
Dayan yarına inan
Gün gelir acılar ezberlenir
İyileşir zamanla yaran
Anlar mı hiç seni
Yanarak mum gibi, eridiğini
Sen aşıksın o
Kör hevesin kalıcı misafiri
-
Çok kararlısın kalbimi çıra gibi yakmaya niye ?
Duvar çekiyorsam yanıyorum için için bitti işim
Saklar mı yüreğin
Yüreğimi içinin her yerinde
Eski kelimeler
Döndürüyor başımı sen söylediğinde
***
Korkular... Arzular...
Nasıl başım dar bilsen şaşarsın yar
Her yerim kördüğüm
Dolaşık ipin ucunu bul çözeyim
***
Her ayrıntım sayıklıyor
Sükunetim deliliğimden
Aşk yok olmak diyor biri
Yar ben yokum yok zaten
***
Ayyaş ruhum sayıklıyor
Her zerrem sende çarpıyor
Aşk yok olmaksa şimdiden
Yar ben yokum ben de zaten
***
Bin çalıntı aşk tecrübesi bakıyor gözlerime Ah
Soru soruyorsam tuzağına düşeceğim bana günah
Saklar mı yüreğin
Yüreğimi içinin her yerinde
Eski kelimeler
Döndürüyor başımı sen söylediğinde
***
Korkular... Arzular...
Nasıl başım dar bilsen şaşarsın yar
Her yerim kördüğüm
Dolaşık ipin ucunu bul çözeyim
***
Her ayrıntım sayıklıyor
Sükunetim deliliğimden
Aşk yok olmak diyor biri
Yar ben yokum yok zaten
***
Ruhum depremlere gebe
Sükunetim deliliğimden
Aşk yok olmak diyor biri
Yar ben yokum yok zaten
***
Her ayrıntım sayıklıyor
Sükunetim deliliğimden
Aşk yok olmak diyor biri
Yar ben yokum yok zaten
***
Ayyaş ruhum sayıklıyor
Her zerrem sende çarpıyor
Aşk yok olmaksa şimdiden
Yar ben yokum ben de zaten
-
Saçlarımın boynuna geçti ipek sicim
Gömleğinin bir kolunu dar ağacı belledim
Bir ucu sen
Paslı makasın bir ucu
Bendim
Sığ yüzüne kapattığın saçlarımı
Kestim
Aynada yüzüm hazırladı
Tel tel ayrı ayrı topladı
Yalnızlığın kadınıyım
Alma beni el adamı
***
Gönlüm isterse gelirim
Bitmeyen aşkla sevişirim
Seyret bak uçurum dağından
Dümdüzdür vadim
Ruhum isterse gezinirim
Dipsiz uçurumlarda
Aşk düzlükte yaşanıyor
Düzlük tek aşkta
***
Aynı değil her baharın çiçeği dalı
Ellerini hangi su yıkar ortalık malı
Böldü sabır
Çekti kopardı seni
Bittin
Sığ yüzüne kapattığın saçlarımı
Kestim
-
Uslandım değiştim inan bitti
O çılgın, o serseri kız gitti
Hasretinle büyüdü gönül
İnadım beni terk etti
Yokluğunla büyüdü gönül
İnadım beni terk etti
***
Sana gördüğün renkler yetmiyor
Bunu bilirim
***
Bana gözlerin yeterdi ışığıydı cennetin
Sen hep aynısın
Hep aynı gem tutmuyor yüreğim
Kaygısız deli ayak seslerin hani
***
Gelmezsin kahretsin
Bilmezler ne hainsin
Sen kurtar Yarabbim
Yanıyorum ateşlerde
***
Sormazsın beni bilirim
Kırmazsın zincirlerini
Sen kurtar Yarabbim yanıyorum
***
Uslandım değiştim inan bitti
O çılgın, o serseri kız gitti
Hasretinle büyüdü gönül
İnadım beni terketti
***
Yokluğunla büyüdü gönül
İnadım beni terketti
Sana gördüğün renkler yetmiyor
Bunu bilirim
***
Bana gözlerin yeterdi yeşiliydi cennetin
Sen hep aynısın
Hep aynı gem tutmuyor yüreğim
Kaygısız deli ayak seslerin hani
***
Gelmezsin kahretsin
Bilmezler ne hainsin
Sen kurtar Yarabbim
Yanıyorum ateşlerde
***
Sormazsın beni bilirim
Kırmazsın zincirlerini
Sen kurtar Yarabbim yanıyorum
***
Gelmezsin kahretsin
Bilmezler ne hainsin
Sen kurtar Yarabbim
Yanıyorum ateşlerde
***
Sormazsın beni bilirim
Kırmazsın zincirlerini
Sen kurtar Yarabbim yanıyorum
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