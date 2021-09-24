Yıldız Tilbe

16 Temmuz 1966 yılında İzmir’de dünyaya gelen Yıldız Tilbe altı çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Annesi Tunceli babası ise Ağrı doğumlu olan şarkıcı eğitim hayatına Mustafa Rahmi Balaban ortaokulunda devam ederken ani bir kararla evlendi ve bir kız çocuk sahibi oldu. 5 yıllık evliliğinin ardından boşanan ve geçimini sağlamak için düğünlerde şarkı söylemeye başlayan Yıldız Tilbe’yi ilk olarak hayranı olduğu Sezen Aksu keşfetti. Bir kulüpte sahne aldığı sırada Sezen Aksu’nun kendisini dinlemesiyle Tilbe’nin hayatı bir anda değişti ve Sezen Aksu’nun vokalisti olarak sahneye çıkmaya başladı. Sezen Aksu’nun vokalisti olarak müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Yıldız Tilbe, Cem Özer’in sunuculuğunu yaptığı “Laf Lafı Açıyor” adlı programdan solistlik teklifi aldı ve kabul etti. Bu program adının ve sesinin büyük kitlelere yayılmasını sağladı. Ardından albüm tekliflerini değerlendiren sanatçı 1994’de Delikanlım adlı albümünü çıkardı. Delikanlım şarkısıyla milyonlar satan albümüyle bir anda şöhret olan Tilbe, bu süre içinde gece kulüplerinde sahne almaya devam etti. Birçok aşk şarkısına imza atan şarkıcı 2001 yılında çıkarmış olduğu “Gülüm “, “Haberi Olsun”, 2003 yılında çıkardığı” Yürü Anca Gidersin” albümüyle de müzik listelerini alt üst etti ve büyük bir başarı yakaladı. Şarkılarında genel olarak aşk, hüzün ve ayrılık konuları işleyen sanatçı pek çok ünlü isme şarkılarını verdi. Söz yazarlığının sora Tilbe, 2012 yılında TRT Müzik kanalında “Şarkıların Yıldızı” adlı müzik programı yaptı. Aynı yıl içinde ünlü sanatçı Flash TV’de yayınlanan “Yıldız Tilbe ile” programına da imza attı. Tilbe, TV8 ekranlarında yayınlanan Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye adlı programda Murat Boz, Hadise Açıkgöz ve Gökhan Özoğuz ile birlikte jüri koltuğunu paylaştı ve renkli kişiliğini bir kez daha göstermeyi başardı. Son olarak Yıldız Tilbe’nin 2018 yılında çıkan, 39 ünlü sanatçının Tilbe’nin şarkılarını seslendirdikleri” Yıldızlı Şarkıları” albümü müzik severler tarafından en beğenilen albümler arasında yerini almaya devam ediyor.