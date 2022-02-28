Yıldız Tilbe

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Ey İstanbul'da efkar dudakların var
Koynunda hasret dolu sokakların var
Ne umutlarla gelir sana insanlar
Ne çektiğini bilir aldatılanlar
İçinde hem ağlayan hem de gülen var
***
Hüzün yağar akşamüstleri, iner evlere gecenin sesi
Ah ıslak yağmurlu caddeler solgun renkli yüzler
Ah yaşlı ve genç şarkılarda dans eden ümitler
***
Her anında İstanbul, her durumda İstanbul
Herkesi aynı anda kandırır şu İstanbul
***
Ey İstanbul sende çok senelerim var
İçinde gözyaşlarım sevinçlerim var
Beni sana bağlayan çok sebebim var
Sende vefa yoksa da güzelliğin var
Bir gün senden sessizce çekip gitmek var
***
Hüzün yağar akşamüstleri, iner evlere gecenin sesi
Ah ıslak yağmurlu caddeler solgun renkli yüzler
Ah yaşlı ve genç hayallerde dans eden ümitler
***
Her anında İstanbul, her durumda İstanbul
Herkesi aynı anda kandırır şu İstanbul
-
Çok rahatsın çünkü sana nereden baksan görünüyorum
Fazla incittim şu gururumu senin için oraya gelirken
Belki sen de haklıydın bu cüreti bana bakışıp aldın ya
Çöz gömleğimin düğmelerini tabi beni ele geçirirsen..
***
Ben bir melektim,
Aşkta çok bebektim çok,
Güzel çirkin ayırmam ama
Oduna da gül bakmam
Ben bir melektim,
Aşkta çok bebektim çok,
Benim saplantım tek bir aşk
***
Oynama, benimle oynama,
Oynarsan kendini arama
***
Oynama, benimle oynama,
Oynarsan kendini arama
***
Yol vereyim bu gece hayallerime de
Beni bi güzel uyutuversin
Sen kendini gösterdin bana
Seni yüreğime savunurken
Yok tek kelime et bana
Yasak aşk için sana mı düşücem, üzülücem?
Aç gözlerinin perdelerini
Tabi beni bi daha görürsen
***
Ben bir melektim,
Aşkta çok bebektim çok,
Güzel çirkin ayırmam ama
***
Oduna da gül bakmam..hah hah
Ben bir melektim,
Aşkta çok bebektim çok,
Benim saplantım tek bir aşk
***
Oynama, benimle oynama,
Oynarsan kendini arama
***
Oynama, benimle oynama,
Oynarsan kendini arama
***
Her şeye rağmen aklım sende hala
Gözlerinin cayır cayır yangınında
***
Oynama, benimle oynama,
Oynarsan kendini arama
Arama, arama, arama, arama...
***
Belki sen de haklıydın bu cüreti bana bakışıp aldın ya
Çöz gömleğimin düğmelerini tabi beni ele geçirirsen..
Ben bir melektim,
Aşkta çok bebektim çok,
Benim saplantım tek bir aşk, aşk, aşk, aşk, aşk
-
Elimi ayağımı titretiyor bu günlerde aynalar... Evet
***
Bakıyorum kaçıyorum yine dönüp bakmak için
***
Ne istiyor benden öyle gözlerini ayırmadan
İnceliyor saçlarımı beyaz bir üzüntüyle
İlk kez karşılaşmış gibi yüzümde çizgilerle
***
Oysa çok güzel bir görüntüsü var aslında
Her yaşın ayrı bir güzelliği var fakat
Çok bakımsız çok bakımsız ve
Makyajsız bir de aşksız
***
Az daha dert çalacaktı şu kalbimi
Zaten o neler çekmiş
Kim bilecek ki benim deli gönlümü
Aşktan önce de sevmiş
***
Aynada gördüğüm hatıralar evi
Aşk çizilmiş resimmiş
Lay lala lay lala lay lala lay lala
Hayat zaten güzelmiş
***
Lay lala lay lala lay lala lay lala
Sevmek her zaman gençmiş
***
Lay lala lay lala lay lala lay lala
Ha anlarsın ya
***
Hmm hmm hmm hmm aaaaaa
***
Aynada küskün bir yüz kendine dargın belli
Affetmemiş kendinin olağan suçlarını
Aynada küskün bir yüz kendine dargın belli
Affetmemiş kendinin olağan suçlarını
***
Oysa çok güzel bir görüntüsü var aslında
Her yaşın ayrı bir güzelliği var fakat
E çok bakımsız çok bakımsız
Hep makyajsız e bir de aşksız
***
Az daha dert çalacaktı şu kalbimi
Zaten o neler çekmiş
Kim bilecek ki benim deli gönlümü
Aşktan önce de sevmiş
***
Aynada gördüğüm hatıralar evi
Aşk çizilmiş resimmiş
Lay lala lay lala lay lala lay lala
Hayat zaten güzelmiş
***
Lay lala lay lala lay lala lay lala
Sevmek her zaman dinçmiş
-
Nefesinin uzağında, feleğin kör tuzağında
Görmediğim yar bana merakta
Buraları boş gönül diyor koş
Zaman geçmeden ooooo
***
İçerde dışarıda olsun gözüm üstünde, üstünde
Başına bir hal gelmesin elim üstünde, üstünde
***
Sayılmakla geçer mi günler
Ayrılık ölümden de beter
Birkaç saat neyi halleder
Yaralı garip gönlümde
***
Çok özledim çaresizim
Kim anlar ki ne haldeyim
Bari sen affet sevgilim
Aklım hep sende hep sende
***
Çok özledim çaresizim
Kapılar kitli neyleyim
Bari sen affet sevgilim
***
Aklım hep sende hep sende
***
Döneceğim bekle beni
Sakla kalbinde aşkımı
Ben bir anlık unutmadım
Uzun kara saçlarını
***
Sayılmakla geçer mi günler
Ayrılık ölümden de beter
Birkaç saat neyi halleder
Yaralı garip gönlümde
***
Çok özledim çaresizim
Kim anlar ki ne haldeyim
Bari sen affet sevgilim
Aklım hep sende hep sende
***
Çok özledim çaresizim
Kapılar kitli neyleyim
Bari sen affet sevgilim
Aklım hep sende hep sende
-
Eski eskide kaldı
Ne sen varsın ne de ben
Seni düşünmeyeceğim
***
Söylediğin yalanlar
Seni bir gün karşılar
Seni beklemeyeceğim
***
Yürekten olmalı
Yakınlığın eli
Sevmek pişman etmemeli
Yıktın sana güvenimi
***
Bana yokmuşum gibi davranıyorsun, öyle olsun
Seni kim benim kadar severse ona helal olsun
Bana yokmuşum gibi davranıyorsun, öyle olsun
Seni kim benim kadar severse ona helal olsun
***
Senden daha çok delikanlı aşkım var
Laf olsun diye yaklaşmam, aşka inancım var
Senden daha çok delikanlı aşkım var
Zevk olsun diye yaklaşmam, aşka inancım var
***
Kalbindeki zulümden
Firar ettim, gittim ben
Bir daha dönmeyeceğim
***
Sen erkeksin, ben kadın
Çocuklarıyız aşkın
Artık üzülmeyeceğim
***
Seninle yalnızım
Sensizken yalnızım
Bu kadar mı anlamsızım?
Elbet söner bu yangınım
***
Bana yokmuşum gibi davranıyorsun, öyle olsun
Seni kim benim kadar severse ona helal olsun
Bana yokmuşum gibi davranıyorsun, öyle olsun
Seni kim benim gibi severse ona helal olsun
***
Senden daha çok delikanlı aşkım var
Laf olsun diye yaklaşmam, aşka inancım var
Senden daha çok delikanlı aşkım var
Zevk olsun diye yaklaşmam, aşka inancım var
****
Senden çok daha delikanlı aşkım var
Laf olsun diye yaklaşmam, aşka inancım var
Senden daha çok delikanlı, delikanlı...
Laf olsun diye yaklaşmam, aşka...
-
Akşam oldu gözlerini açta yansın ışıklar
Sen dokun sev ki beni tenimde sönsün yaralar
Soy büyün korkularını aşk günah değil
Hiçbir şey sevgiyle sevişmek kadar sevap değil
***
Kır çiçekleri getirdin karlı ömrüme
Bir rüyaydı gerçek oldu aşk deli yüreğime
***
Gençmişim, güzelmişim baktım aynada yüzüme
İlk defa hiçbir şeyi umursamıyorum senle
Soy bütün korkularını aşk günah değil
Hiçbir şey sevgiyle sevişmek kadar sevap değil
***
Kır çiçekleri getirdin karlı ömrüme
Bir rüyaydı gerçek oldu aşk deli yüreğime
-
-