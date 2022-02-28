Salla Gitsin Dertlerini Şarkı Sözleri
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Yıldız Tilbe
Salla Gitsin Dertlerini
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Şu karşı yaylada göç katar katar
Bir güzelin yüzü ferimde tüter
Bu ayrılık bize ölümden beter
Geçti dost kervanı eyleme beni, eyleme beni
***
Şu benim sevdiğim başta oturur
Bir güzelin derdi beni bitirir
Bu ayrılık bize ölüm getirir
eyleme, eyleme beni
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Kaç kere dedim sana ifteriye gül olmaz
Bu dünyanın içinde benden dertli kul olmaz
***
Gel ha böyle gel ha böyle bu yana, bir şey diyeyim sana
Sevdan öldürdü beni, kül oldum yana yana
***
Gel sarıl boğazıma arzun yerine gelsin
Dünyalara değişmem sen herkesten(her şeyden) güzelsin
***
Suyu verdim çayıra, çayırım mamurlansın
Sevdiğim bizim eve, ellerin hamurlansın…
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Gönlüm beni hangi ele çekipti
Ben de onun garasına düşmüşem
***
Aşk alevi ne hudutsuz, ne hudutsuz alemmiş
Hiç bilmirem hardan gelip neresine düşmüşem
***
Ne boş yere haray sanıp dururam
Neşem kimi yana yana dinerem
***
Leyla’ların Mecnun’ların sevdasına düşmüşem
Şirin’lerin Kerem’lerin sevdasına düşmüşem
***
Aşk elinden kalbim başı odlana
Yüreğimde mahabbetten ataş var
***
Özün düşün ahvalı mı, dünya oldu mene dar
Odlar ile vallah sular arasına düşmüşem
***
Ne boş yere haray sanıp dururam
Neşem kimi yana yana dinerem
***
Leyla’ların Mecnun’ların sevdasına düşmüşem
Aslı’ların Kerem’lerin sevdasına düşmüşem…
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Kar hazır inmeye saçlarıma
Beklemedim ki beklemedim
Geçsin ömrümün yaz baharı
İstemedim ki istemedim
***
Gençliğimin gül bahçesinde
Aldı telaş beni ellerine
Sen bırakma beni
Kalbimin gerçeği
***
Düştüm aşkının ayağına
Durma durmaz geceler
Durma durmaz çileler
Durma dursun yüreğim
Sana binlerce kez öleceğim
***
Bozulur yasaklar kurallar
Sevişmek bağışlanmaz affetme beni
İçimde korku heyecan
Aşkınla başım dönerken vursalar ölemem
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Umudum tükenmez sen yine bildiğinle kal
Nasıl olsa anlayacak ruhun her şeyi
Kendini kaybeder aniden gördüğün masal
Nice gerçekler yok artık unut geçmişi
***
Yolumun içinde yol ayrı yolda değil dermanım derdimde saklı ayrı değil
Yolumun içinde yol aynı yolda değil dermanım derdimde senden ayrı değil
***
Çabuk gel öyle düşünme söyle hayatta oyun yok hep vurdu yüzüme
Kendini yanlış sanma sende hata değil sevdiğim için böyle can verir gönlüm
Kendini yanlış sanma sende hata değil sevdiğim için böyle susmuyor gönlüm
***
Umudum tükenmez sen yine bildiğinle kal
Nasıl olsa anlayacak ruhun gerçeği
Kendini kaybeder aniden gördüğün masal
Nice gerçekler yok artık unut geçmişi
***
Yolumun içince yol ayrı yolda değil dermanım derdimde saklı ayrı değil
Yolumun içinde yol aynı yolda değil dermanım derdimde senden ayrı değil
***
Çabuk gel öyle düşünme söyle hayatta oyun yok hep vurdu yüzüme
Kendini yanlış sanma sende hata değil sevdiğim için böyle can verir gönlüm
Kendini yanlış sanma sende hata değil sevdiğim için böyle susmuyor gönlüm
Kendini yanlış sanma sende hata değil sevdiğim için böyle can verir gönlüm
Kendini yanlış sanma sende hata değil sevdiğim için böyle susmuyor gönlüm
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