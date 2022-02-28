Yıldız Tilbe

-
Canım benim, elim kolum
Seni sevmek ile övünüyorum
Uzaklığın uzak olsun
Yastığımızın rengi mavi olsun
***
Günler güneşli, sevinçli
Gece yıldızlı, ateşli
Aşk böyle bir şey demek ki
***
Gözleri kara sevgilim
Ben senin için bir deliyim
Kalbimin en hassas yeri
Ben pişireyim yemeğini
***
Sabahları sabah edelim
Sen gitar çal, ben söyleyeyim
İnce ayarım, ta içim
Sen beni hep sev, ben öleyim
***
Gözleri kara sevgilim
Ben senin için bir deliyim
Kalbimin en hassas yeri
Ben pişireyim yemeğini
***
Sabahları sabah edelim
Sen gitar çal, ben söyleyeyim
İnce ayarım, ta içim
Sen beni hep sev, ben öleyim
***
Seninle yeni bir hayat
Yeryüzünde cennet gibi
Sihirli dokunuşların
Dudakların büyülü sanki
***
Derin bir nehir kolların
Akar gider korkularım
Aşk kurtaran kahramanım
***
Gözleri kara sevgilim
Ben senin için bir deliyim
Kalbimin en hassas yeri
Ben pişireyim yemeğini
***
Sabahları sabah edelim
Sen gitar çal, ben söyleyeyim
İnce ayarım, ta içim
Sen beni hep sev, ben öleyim
***
Gözleri kara sevgilim
Ben senin için bir deliyim
Kalbimin en hassas yeri
Ben pişireyim yemeğini
***
Sabahları sabah edelim
Sen gitar çal, ben söyleyeyim
İnce ayarım, ta içim
Sen beni hep sev, ben öleyim
***
Gözleri kara sevgilim
Ben senin için bir deliyim
Kalbimin en hassas yeri
Ben pişireyim yemeğini
***
Sabahları sabah edelim
Sen gitar çal, ben söyleyeyim
İnce ayarım, ta içim
Sen beni hep sev, ben öleyim
***
Gözleri kara sevgilim
Ben senin için bir deliyim
Kalbimin en hassas yeri
Ben pişireyim yemeğini
***
Sabahları sabah edelim
Sen gitar çal, ben söyleyeyim
İnce ayarım, ta...
-
Öyle fazla sevmişsin şu beni
Senden sonra sevgiler yetmedi
***
Nasıl özlemişim nasıl muhtacım
Düşündüğüm zaman hemen ağlarım
Bakışınca konuşunca melekleri görürdüm
***
Her şeyini hatırlar hala her halin kalbimde açar yüzün
Şu yüreğimden acılar taştı yetmedi iki gözüm
***
Ağla yüreğim ölene kadar ağla
Aşkmış sedaymış yalan oldular bana
Ağla yüreğim ölene kadar ağla
Aşkmış sedaymış yalan oldular bana
***
Senden bana kalan aşkın hiç bitmedi.
Sanki bende değil götürdün kalbimi.
Rüyalarıma gel sevindir beni.
Uyanmasam keşke hep görsem seni.
Çok özledim çok özledim sözler anlatamaz ki.
-
Al gönlünü ondan bana ver, bana ver
Görmeden eller, görmeden eller
Al gönlünü ondan bana ver, bana ver
Görmeden eller, görmeden eller
***
Yıllarım seni sevmekle geçti ahh
Geçecek de geçecek de geçecek, geçecek
Yıllarım seni sevmekle geçti ahh
Geçecek de geçecek ah geçecek, geçecek
***
Sevgilim gel artık dön bana gel bana
Almadan eller, almadan eller
Sen yalnız benim ol, benim ol güzelim
Sarmadan eller sarmadan eller
***
Yıllarım seni sevmekle geçti ahh
Geçecek de geçecek ah geçecek, geçecek
Yıllarım seni sevmekle geçti ahh
Geçecek de geçecek ah geçecek, geçecek
-
Bir sevgili uğruna sende benim gibi, yanma arkadaş
Bir sevgili uğruna sende benim gibi, yanma arkadaş
O yaşlı gözlerine o yalan sözlerine, kanma arkadaş
O yaşlı gözlerine o yalan sözlerine, kanma arkadaş
***
Giden gelir mi sandın aldandın boşa yandın
Bırakıp gitti seni neden ismini andın? Anma arkadaş
Anma arkadaş, anma arkadaş, anma arkadaş
***
Bir gün geri gelecek senden af dileyecek, sanma arkadaş
Bir gün geri gelecek senden af dileyecek, sanma arkadaş
Yırt at gitsin resmini unut artık ismini, anma arkadaş
Yırt at gitsin resmini unut artık ismini, anma arkadaş
***
Giden gelir mi? sandın aldandın boşa yandın
Bırakıp gitti seni, neden ismini andın? Anma arkadaş
Anma arkadaş, anma arkadaş, anma arkadaş
***
Yanma arkadaş, yanma arkadaş
Yanma arkadaş, yanma arkadaş
Yanma arkadaş, yanma arkadaş
Yanma arkadaş, yanma arkadaş
-
Aşk bence sen demektir
Aşk gönülden sevmektir
Seni öyle sevmişim ki
Sen yoksan aşk yok demektir
***
Aşk bence sen demektir
Aşk gönülden sevmektir
Seni öyle sevmişim ki
Sen yoksan aşk yok demektir
***
Bir ümittin gözlerimde
Ümitsizce aradığım
Varlığını hissederek
Yıllar boyu yaşadığım
Şimdi buldum
Şimdi buldum
***
Geçti ömrüm gel gel diye
Hasretim aşka sevgiye
Kıskanırım seni senden
Vermem seni hiç kimseye
***
Değmesin el eline
Göz değmesin gözlerine
Sonra nazar değer belki
Sevgilim gönlümüze
***
Ömrüme neşe geldi
Derde veda edeli
Seni görmeden sevmişim
Kendimi bildim bileli
***
Ömrüme neşe geldi
Derde veda edeli
Seni görmeden sevmişim
Kendimi bildim bileli
***
Hep şikâyet ediyordum
Evvelce ben kaderimden
Mutluluğa hasret idim
Saklıyordu seni benden
Şimdi buldum
Şimdi buldum
***
Geçti ömrüm gel gel diye
Hasretim aşka sevgiye
Kıskanırım seni senden
Vermem seni hiç kimseye
***
Değmesin el eline
Göz değmesin gözlerine
Sonra nazar değer belki
Sevgilim gönlümüze
-
Ödedim çoktan her şeyin bedelini
Kusurum varsa aşk bağışlar beni
Şimdi kalbim havai fişek gibi
Patlıyor arka arkaya güneş gibi
***
Sıcak sıcak, serin serin
Ulaşılmaz ve çok derin
Olsun ellerindeyim
Canıma değsin
***
Aşk insanı değiştirir
Dövüşürken seviştirir
Vazgeçerken birleştirir
Kafdağı'ndan gül getirir
***
Yanın olur, yönün olur
Bugün olur, yarın olur
Tanımaz kendinden başka
Her şey ona teslim olur
***
Aşk insanı değiştirir
Dövüşürken seviştirir
Vazgeçerken birleştirir
Kafdağı'ndan gül getirir
***
Yanın olur, yönün olur
Bugün olur, yarın olur
Tanımaz kendinden başka
Her şey ona teslim olur
***
Kapattım gitti geçmişin defterini
Umut yükledim yarınla geleceği
İzin almam gerekmiyor kimseden
Yanındayken kendimde değilim ben
***
Sıcak sıcak, serin serin
Ulaşılmaz ve çok derin
Olsun ellerindeyim
Canıma değsin
***
Aşk insanı değiştirir
Dövüşürken seviştirir
Vazgeçerken birleştirir
Kafdağı'ndan gül getirir
***
Yanın olur, yönün olur
Bugün olur, yarın olur
Tanımaz kendinden başka
Her şey ona teslim olur
***
Aşk insanı değiştirir
Dövüşürken seviştirir
Vazgeçerken birleştirir
Kafdağı'ndan gül getirir
***
Yanın olur, yönün olur
Bugün olur, yarın olur
Tanımaz kendinden başka
Her şey ona teslim olur
-
Bir daha ayrılmak yok bu son olsun sevgilim
Neler çektim ah neler Allah'la ben bilirim
Sensiz geçen günlerin acısını bana sor
Senden uzakta olmak da sesinle olmak da zor
***
Aşkın cehennem olsa sanma ki vazgeçerim
Sana ulaşmak için ahh ne günahlar işledim
***
Seninle ger gün böyle yan yana olmalıyım
Uzanınca ellerim ahh elini tutmalıyım
aradığım mutluluk gözlerinde gizlenmiş
Bana sevgilim diyen ahh sesini duymalıyım
***
Aşkın cehennem olsa sanma ki vazgeçerim.
Sana ulaşmak için ahh ne günahlar işledim.
Ne günahlar işledim, ne günahlar işledim.
-
Ben bir karar verdim, seni göreceğim
Aşkımı söyleyip seni seveceğim
Adını diyeceğim, terini sileceğim
Saçını keseceğim, sefanı süreceğim
***
Seninle doldum taştım, içimi dökeceğim
Diyeceğim ki sana güçlü bir zayıflığım var
İçimi yakan ateşin seninle bir bağlantısı var
Soracağım, sevgilin var mı?
Nerelisin, kimsen var mı?
Korkuyorum bir yandan, ya hayallerimi yıkarsan
***
Deli olabilirsin
Ya da fazla akıllı
Ya da ne bileyim ben
Problemli falan, anlayışsız
***
Belki de mükemmelsin
Ya da meleklerden saf
Bilemiyorum, bilemiyorum
Gönlüme cevap veremiyorum
Ezberlediğim bir şiir gibi
Sürekli seni sayıklıyorum
***
Sana şarkı yazdım sabahın beşinde
Yakınında yattım eski bir otelde
Bilseydin keşke
Bilseydin keşke
***
Seni sevdiysem de kalben şüpheliyim
İki laf edince belki biter derdim
Yoksa aşk sessiz sessiz, büyüyor gizli gizli
Sarıyor geceleri, yakıyor güneşleri
***
Birkaç dakika yeter, görünür mesafeler
Aşk için ölüp diriliyorum, hep önce sevdim
Seni çok iyi tanımıyorum sevilmek için
Soracağım, sevgilin var mı?
Nerede doğdun, kimsen var mı?
Korkuyorum bir yandan, ya hayallerimi yıkarsan
***
Deli olabilirsin
Ya da fazla akıllı
Ya da ne bileyim ben
Problemli falan, anlayışsız
***
Belki de mükemmelsin
Ya da meleklerden saf
Bilemiyorum, bilemiyorum
Gönlüme cevap veremiyorum
Ezberlediğim bir şiir gibi
Sürekli seni sayıklıyorum
***
Sana şarkı yazdım sabahın beşinde
Yakınında yattım eski bir otelde
Bilseydin keşke
Bilseydin keşke
-
Bülbül havalanmış yüksekten uçar
Has bahçe içinde gülüm var deyi
Seni seven aşık serinden geçer
Güzeller içinde yarim var deyi
***
Ben seni severim sen de sev beni
Mevlam bir kararda koymaz insanı
***
Bir gün gelir sen de ararsın beni
Şurda bir divane yarim var deyi
***
Beni seni severim can ile candan
İnsan kemlik bulmaz sevdiği yardan
Canım esirgemem vallahi senden
Götür sat pazarda kölem var deyi
***
Karac'oğlan söyle karşı karadan.
Hicap perdesini kaldır aradan..
Seni beni bir Mevla'dır yaradan.
Büyüklenme hey kız güzelim deyi.
-
Dudaklarında arzu kollarında yalnız ben
Sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim
***
Gününe gecene eş gözünde yaş yine ben olayım
Sana aşık yalnız ben ben olayım sevgilim
***
Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilin ben
Benliğinde yalnız ben ben olayım sevgilim
***
Gününe gecene eş gözünde yaş yine ben olayım
Sana aşık yalnız ben ben olayım sevgilim
-
Gayrı dayanamam ben bu hasrete
Ya beni de götür ya sen de gitme
Aşkın ateşine de vay canım yakma sinemi
Ya beni de götür ya sen de gitme
Allah'ın aşkına da vay canım yakma çıramı
Ya beni de götür ya sen de gitme
***
Yâr bağrıma vurdun kızgın dağları
Viran ettin mor sümbüllü bağları
Sevdiğim geçmeden of gençlik çağlarım
Ya beni de götür ya sen de gitme
Sevdiğim geçmeden of gençlik çağlarım
Ya beni de götür ya sen de gitme
-
Fikrim genə tamam sənin yanında
Uça uça gələcəyəm "Gəl" desən
Səndən ayrı bi' həsrət var canımda
Yuxuma gir, öləcəyəm "Öl" desən
Səndən ayrı bi' həsrət var canımda
Yuxuma gir, öləcəyəm "Öl" desən
***
Gələcəyəm, gələcəyəm "Gəl" desən
Yuxuma gir, öləcəyəm "Öl" desən
Gələcəyəm, gələcəyəm "Gəl" desən
Yuxuma gir, öləcəyəm "Öl" desən
***
Sən gidəli artan ancaq göynəyim
Ruhdan qeyri qalmayıbdır heç nəyim
Sən gidəli artan ancaq gömnəyim
Ruhdan qeyri qalmayıbdır heç nəyim
***
Görsəm səni çox incidir, ölməyim
Öləndə də güləcəyəm "Gül" desən
Görsəm səni çox incidir, ölməyim
Öləndə də güləcəyəm "Gül" desən
***
Gələcəyəm, gələcəyəm "Gəl" desən
Öləndə də güləcəyəm "Gül" desən
Gələcəyəm, gələcəyəm "Gəl" desən
Uça uça gələcəyəm "Gəl" desən
***
Bilməm, belə görüşümüz bir güman
Bizi üzüb yetişəcək dərd, kəma
Mənim gibi or'da sən də ağlama
Gözyaşımı siləyəcəm "Sil" desən
Mənim kimi or'da sən də ağlama
Gözyaşımı siləyəcəm "Sil" desən
***
Gələcəyəm, gələcəyəm "Gəl" desən
Yuxuma gir, öləcəyəm "Gəl" desən
Gələcəyəm, gələcəyəm "Gəl" desən
Sənin için gələcəyəm "Gəl" desən
***
Sən gidəli artan ancaq göynəyim
Ruhdan qeyri qalmayıbdır heç nəyim
Sən gidəli artan ancaq göynəyim
Ruhdan qeyri qalmayıbdır heç nəyim
***
Görsəm səni çox incidir, ölməyim
Öləndə də güləcəyəm "Gül" desən
Görsəm səni çox incidir, ölməyim
Öləndə də güləcəyəm "Gül" desən
***
Gələcəyəm, gələcəyəm "Gəl" desən
Sənin için gələcəyəm "Gəl" desən
Gələcəyəm, gələcəyəm "Gəl" desən
Uça uça gələcəyəm "Gəl" desən
***
Gələcəyəm, gələcəyəm "Gəl" desən
Yuxuma gir, öləcəyəm "Öl" desən
Gələcəyəm, gələcəyəm "Gəl" desən
Öləndə də güləcəyəm "Gül" desən
***
Gələcəyəm, gələcəyəm "Gəl" desən
Yuxuma gir, öləcəyəm "Öl" desən
Gələcəyəm, gələcəyəm "Gəl" desən
Sənin için gələcəyəm "Gəl" desən
-
Bilemedim kıymetini kadrini
Hata benim, günah benim, suç benim
Eliminen içtim derdin zehrini
Hata benim, günah benim, suç benim
Eliminen içtim derdin zehrini
Hata benim, günah benim, suç benim
***
Bir günden bir güne sormadım seni
Körümüş gözlerim, görmedim seni
Boşa Mecnun eylemişim ben beni
Hata benim, günah benim, suç benim
Boşa Mecnun eylemişim ben beni
Hata benim, günah benim, suç benim
***
Bilirim sevdiğim kendi özümden
Gel deseydin gelir idim izinden
Ben Mecnun olmuşum senin yüzünden
Hata benim, günah benim, suç benim
Ben Mecnun olmuşum senin yüzünden
Hata benim, günah benim benim benim, suç benim
-
Bir aşk için ölünür mü?
Bak işte ben ölüyorum
Bir aşk için ölünür mü?
Bak işte ben ölüyorum
***
Sevilmeden sevilir mi?
Sevilmeden sevilir mi?
Bak işte ben seviyorum
Gözyaşımı döküyorum
***
Kara sevda çekilir mi?
Bak işte ben çekiyorum
Kara sevda çekilir mi?
Bak işte ben çekiyorum
***
Aşka boyun bükülür mü?
Aşka boyun bükülür mü?
Bak işte ben büküyorum
Gözyaşımı döküyorum
***
Vefasız yâr gözlenir mi?
Bak işte ben gözlüyorum
Vefasız yâr gözlenir mi?
Bak işte ben gözlüyorum
***
Özlenmeden özlenir mi?
Özlenmeden özlenir mi?
Bak işte ben özlüyorum
Yollarını gözlüyorum
***
Bak işte ben özlüyorum
Yollarını gözlüyorum
Bak işte ben özlüyo...
-
Karahisar Kalesi yıkılır gelir
Karahisar Kalesi yıkılır gelir
Zülüf ak gerdana dökülür gelir, dökülür gelir
Zülüf ak gerdana dökülür gelir, dökülür gelir
***
Yiğidin sevdiği güzel olmasa
Yiğidin sevdiği güzel olmasa
Ömrü ardın sıra sökülür gelir, sökülür gelir
Ömrü ardın sıra sökülür gelir, sökülür gelir
***
Yayladan gel allı da gelin yayladan
Kesme ümidini kadir Mevla'dan, kadir Mevla'dan
Ver elini karlı da dağlar aşalım, bayramlaşalım
Ver elini de karlı da dağlar aşalım, bayramlaşalım
***
Sen bir koyun olsan, ben de bir kuzu
Sen bir koyun olsan, ben de bir kuzu
Meleyi meleyi getirsek yazı, getirsek yazı
Meleyi meleyi getirsek yazı, getirsek yazı
***
Karaymış alnıma yazılan yazı
Karaymış alnıma yazılan yazı
***
Yayladan gel allı da gelin yayladan
Kesme ümidini kadir Mevla'dan, kadir Mevla'dan
Ver elini karlı da dağlar aşalım, bayramlaşalım
Ver elini de karlı da dağlar aşalım, bayramlaşalım
-
Kim bilir şimdi neredesin
Hangi yabancı eldesin
Kim bilir şimdi neredesin
Hangi yabancı eldesin
***
Seni bilmem ben pişmanım
Dön gel desem döner misin?
Seni bilmem ben pişmanım
Dön gel desem döner misin?
***
Olmaz deme olmayan yok
Sevip ayrılanlar ne çok
Yalnız biz mi hata ettik
Dünyada hatasız kul yok
Yalnız biz mi hata ettik
Dünyada hatasız kul yok
***
Herkes bana unut diyor
Unutmak kolay olmuyor
Herkes bana unut diyor
Unutmak kolay olmuyor
***
Ne zaman ismini ansam
Sanki dilim tutuluyor
Ne zaman ismini ansam
Sanki dilim tutuluyor
***
Her aksam güneş batanda
Baş başayım hatıranla
Ne kadar zalim olsan da
Yine seni seviyorum
Ne kadar zalim olsan da
Yine seni seviyorum
-
Seni sevmek istemiştim 20 yaşımdaki gibi
Korkusuzca sevişmeyi, istemiştim her zerreni
Aşkın arsız davetiyle, en kararlı hislerimle
Utanmaz hayallerime yenilmiştim eskisi gibi
***
O zamanki aşklar şimdiki yalnızlığımdan haklıydı
O zamanki yalan şimdiki gerçeklerden çok farklıydı
***
Gözlerimden süzüldü aşk, yaşımla beni acıttı
Benimle dalga geçti aşk, beni çağırdı kendini sakladı
Kaç mevsimsin, aşk başka adın var mı?
Kaç yıl kaldın, aşk gerçek misin rüya mı?
***
Gözlerimden süzüldü aşk, yaşımla beni acıttı
Benimle dalga geçti aşk, beni çağırdı kendini sakladı
Kaç mevsimsin, aşk başka adın var mı?
Kaç yıl kaldın, aşk gerçek misin rüya mı?
***
Okşadığın kedilerin mutluluğunu kıskandım
İkimizi hayal ettim, aşkta hep hep acemiydim
Kafeste kuşların gibi esirin olmak istedim
Hiç bitmemiş heyecanım, farkındayım eskisi gibi
***
O zamanki aşklar şimdiki yalnızlığımdan haklıydı
O zamanki yalan şimdiki gerçeklerden çok farklıydı
***
Gözlerimden süzüldü aşk, yaşımla beni acıttı
Benimle dalga geçti aşk, beni çağırdı kendini sakladı
Kaç mevsimsin, aşk başka adın var mı?
Kaç yıl kaldın, aşk gerçek misin rüya mı?
***
Gözlerimden süzüldü aşk, yaşımla beni acıttı
Benimle dalga geçti aşk, beni çağırdı kendini sakladı
Kaç mevsimsin, aşk başka adın var mı?
Kaç yıl kaldın, aşk gerçek misin rüya mı?
***
Gözlerimden süzüldü aşk, yaşımla beni acıttı
Benimle dalga geçti aşk, beni çağırdı kendini sakladı
-
Tanrı'dan diledim bu kadar dilek aman aman
Bu kadar dilek
Tanrı'dan diledim bu kadar dilek aman aman
Bu kadar dilek
O yarin yüzünü bir daha görek aman aman
Bir daha görek
***
Gel aman aman yanıma kıyma bu yazık canıma
Bir kara kaşın bir kara gözün
Değer dünya malına
***
Bana kısmet değil dizinde yatmak aman aman
Dizinde yatmak
Bana kısmet değil dizinde yatmak aman aman
Dizinde yatmak
Dizinde yatıpta yüzüne bakmak aman aman
Yüzüne bakmak
Dizinde yatıpta yüzüne bakmak aman aman
Yüzüne bakmak
***
Gel aman aman yanıma kıyma bu yazık canıma
Bir kara kaşın bir kara gözün...
Değer dünya malına
-
Güzel bir gün görmesem
Yakanda olur elim
Eğer beni dinlersen
Üstüme düşme benim
Güzel bir gün görmesem
Yakanda olur elim
Eğer beni dinlersen
Üstüme düşme benim
Gençliğine güvenme
Yıllar alıp gidecek
Dünyada ikimize hatıralar yetecek
Gençliğine güvenme
Yıllar alıp gidecek
Dünyada ikimize hatıralar yetecek
***
Bir gün bıkıp gidersen yakanda olur elim
Eğer beni dinlersen üstüme düşme benim
Eğer bir gün bıkıp gidersen yakanda olur elim
Allah'ını seversen üstüme düşme benim
***
Kalbinde yer edersen yükün olurum senin
Allah'ını seversen üstüme düşme benim
Gençliğine güvenme
Yıllar alıp gidecek
Dünyada ikimize hatıralar yetecek
Gençliğine güvenme
Yıllar alıp gidecek
Dünyada ikimize hatıralar yetecek
Çekemezsin kahrımı yükün olurum senin
Allah'ını seversen üstüme düşme benim
Çekemezsin kahrımı yükün olurum senin
Eğer beni dinlersen üstüme düşme benim…
-
Neyleyim üç günlük yalan dünyayı
Yaşamak sevgilim seninle güzel
Neyleyim ben sensiz geçen hayatı
Yaşamak sevgilim seninle güzel
Neyleyim ben sensiz geçen hayatı
Yaşamak sevgilim seninle güzel
***
Dünyam cennet olsa sensiz kalamam
Yaşamak sevgilim seninle güzel
Saraylara koysalar bir gün duramam
Yaşamak sevgilim seninle güzel
Yaşamak sevgilim seninle güzel
***
Bahçemde çiçekler dört mevsim açsa
Gönlüm kuş misali göklerde uçsa
İstemem şu ömrüm bin yıl uzasa
Yaşamak sevgilim seninle güzel
İstemem şu ömrüm bin yıl uzasa
Yaşamak sevgilim seninle güzel
***
Dünyam cennet olsa sensiz kalamam
Yaşamak sevgilim seninle güzel
Saraylara koysalar bir gün duramam
Yaşamak sevgilim seninle güzel
Yaşamak sevgilim seninle güzel
***
Yaşamak sevgilim seninle güzel
Yaşamak sevgilim...
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