Yıldız Tilbe

Gül zamanı çıkıp gelsen Bütün güller sana baksa Ayrılığa bir son versen Aşkın sesi yankılansa Dar geceme bir yol göster Rüyalardan görünüver *** Kimler geldi ve gittiler Ne aşıklar ne yiğitler Uçan kuştan esen yelden Haber sorsam söylemezler *** Yine mi bana kaldı Derin hasretin acısı Ne kadarı benimdir Sensin aşkın her anlamı Seni hep sevdim Her zaman seveceğim Seninim hala o zaman *** Yüreğimde mucizeler Her an yeni bir yol çizer Leyla mecnun kerem aslı Kavuşacak günü bekler Yarım kalmaz gerçek aşklar Bitti denen yerde başlar