Yıldız Tilbe

Gül Zamanı Gül zamanı çıkıp gelsen Bütün güller sana baksa Ayrılığa bir son versen Aşkın sesi yankılansa Dar geceme bir yol göster Rüyalardan görünüver *** Kimler geldi ve gittiler Ne aşıklar ne yiğitler Uçan kuştan esen yelden Haber sorsam söylemezler *** Yine mi bana kaldı Derin hasretin acısı Ne kadarı benimdir Sensin aşkın her anlamı Seni hep sevdim Her zaman seveceğim Seninim hala o zaman *** Yüreğimde mucizeler Her an yeni bir yol çizer Leyla mecnun kerem aslı Kavuşacak günü bekler Yarım kalmaz gerçek aşklar Bitti denen yerde başlar

Sevilen Kadın Üzülür Mü Aşk mıdır sevgi midir nefret midir bu Bu kendime sorduğum kaçıncı soru Beni sevmek için yanan ellerin İntikam için mi böyle buz tuttu *** Seni seviyorum acı çekiyorum Günahımı söyle bilmek istiyorum Görmüyor musun duymuyor musun Sevilen kadın üzülür mü Senin aşkınla kırıldı kalbim Şikayetçiyim al gönlümü *** Kalbimi kırdığın yetmiyormuş gibi Sözlerin hedefsiz kör bir kurşun gibi Ne duydun bilmem ki nedir bu zulüm Kıskandıklarını unuttun sanki *** Seni seviyorum acı çekiyorum Günahımı söyle bilmek istiyorum Görmüyor musun duymuyor musun Sevilen kadın üzülür mü Senin aşkınla kırıldı kalbim Şikayetçiyim al gönlümü