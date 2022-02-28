Tanıdım Seni Şarkı Sözleri
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Yıldız Tilbe
Tanıdım Seni
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Gül zamanı çıkıp gelsen
Bütün güller sana baksa
Ayrılığa bir son versen
Aşkın sesi yankılansa
Dar geceme bir yol göster
Rüyalardan görünüver
***
Kimler geldi ve gittiler
Ne aşıklar ne yiğitler
Uçan kuştan esen yelden
Haber sorsam söylemezler
***
Yine mi bana kaldı
Derin hasretin acısı
Ne kadarı benimdir
Sensin aşkın her anlamı
Seni hep sevdim
Her zaman seveceğim
Seninim hala o zaman
***
Yüreğimde mucizeler
Her an yeni bir yol çizer
Leyla mecnun kerem aslı
Kavuşacak günü bekler
Yarım kalmaz gerçek aşklar
Bitti denen yerde başlar
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Aşk mıdır sevgi midir nefret midir bu
Bu kendime sorduğum kaçıncı soru
Beni sevmek için yanan ellerin
İntikam için mi böyle buz tuttu
***
Seni seviyorum acı çekiyorum
Günahımı söyle bilmek istiyorum
Görmüyor musun duymuyor musun
Sevilen kadın üzülür mü
Senin aşkınla kırıldı kalbim
Şikayetçiyim al gönlümü
***
Kalbimi kırdığın yetmiyormuş gibi
Sözlerin hedefsiz kör bir kurşun gibi
Ne duydun bilmem ki nedir bu zulüm
Kıskandıklarını unuttun sanki
***
Seni seviyorum acı çekiyorum
Günahımı söyle bilmek istiyorum
Görmüyor musun duymuyor musun
Sevilen kadın üzülür mü
Senin aşkınla kırıldı kalbim
Şikayetçiyim al gönlümü
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Anlamaz mı yüreğin?
Söyle maksadını
Sözlerinde teselli olsun
Kalbimde aşkın var
Rüzgarda kokun var
Çağırsam gelir misin?
Neredesin? Heves değilsin.
***
Tüm ışıkları söndür öyle gel
Kimse görmesin seni
***
Hatıran yetmez bana sevgilim
Su olsam sensiz akmam ki
***
Yalvaran bir kadınım
Sevgilim, adamım
Yüreğinde merhamet olsun
Alnımda yazın var
Erkekçe sözün var
Yollarına bakarak
Çoğu tükenmiş bir hayatım var
***
Tüm ışıkları söndür öyle gel
Kimse görmesin seni...
Hatıran yetmez bana sevgilim
Su olsam sensiz akmam ki..
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