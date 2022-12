Yıldız Tilbe

Bakışların hayalimden girmiyor ki O çocuksu hallerini özledim Seni görmek seni sevmek tek dileğim Sensin ilk yangın yüreğimde Sensin kalp ağrım *** Yalan değil tadım olmaz sen yoksan Kalbim susmaz ki dilim konuşmaz duramam Derinlerde yükseklerde her yerde Zaman akmaz ki dünya dönmez ki uzaksan *** Gülüm... Gönlüm açık yollarına Çiçeğine dallarına Her şey feda olsun sana Sen iste Gülüm... Dikenine toprağına Gözündeki yaşlarına Kurban olsun aşkım sana *** Her halimle her halinin aşığıyım Biraz anla görerek baksan ne olur Belalıyım zarardayım hem darda Bari sen vurma yüreğimden Ayrılma asla