Yıldız Tilbe

Gülüm Şarkı Sözleri
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Bakışların hayalimden girmiyor ki
O çocuksu hallerini özledim
Seni görmek seni sevmek tek dileğim
Sensin ilk yangın yüreğimde
Sensin kalp ağrım
***
Yalan değil tadım olmaz sen yoksan
Kalbim susmaz ki dilim konuşmaz duramam
Derinlerde yükseklerde her yerde
Zaman akmaz ki dünya dönmez ki uzaksan
***
Gülüm...
Gönlüm açık yollarına
Çiçeğine dallarına
Her şey feda olsun sana
Sen iste
Gülüm...
Dikenine toprağına
Gözündeki yaşlarına
Kurban olsun aşkım sana
***
Her halimle her halinin aşığıyım
Biraz anla görerek baksan ne olur
Belalıyım zarardayım hem darda
Bari sen vurma yüreğimden
Ayrılma asla
-
Çabuk ol, nereye kadar böyle, ayrılığa dayanamayız
Geceme güneşime bahane bulamazsın, tutuşamayız
Böylesi sanki hak mı ki, hasretin sanki dost mu ki?
Yollarım bağlı, ellerim kitli gözlerine
***
Az mı geldi sana kahrolsun aşk?
Kahrolsun, kahrolsun
***
Yalancı gönül, yalancı gönül, artık inanmam
Yalancı gönül, yalancı gönül, sana inanmam
Yalancı gönül, yalancı gönül, artık inanmam
Yalancı gönül, yalancı gönül, sana inanmam
***
Çabuk ol, nereye kadar böyle, ayrılığa dayanamayız
Geceme güneşime bahane bulamazsın, tutuşamayız
Böylesi sanki hak mı ki, hasretin sanki dost mu ki?
Yollarım bağlı, ellerim kitli gözlerine
***
Az mı geldi sana kahrolsun aşk?
Kahrolsun, kahrolsun
***
Yalancı gönül, yalancı gönül, artık inanmam
Yalancı gönül, yalancı gönül, sana inanmam
Yalancı gönül, yalancı gönül, artık inanmam
Yalancı gönül, yalancı gönül, sana inanmam
****
Yalancı gönül, yalancı gönül, artık inanmam
Yalancı gönül, yalancı gönül, sana inanmam
Yalancı gönül
-
Peşimden ayrılmadın yorulmadın
Sevgi saygı her şey tamam
Kurtulamadım senden kurtulamadım
Sabrımı dünya gördü sen anlayamadın
Bir taşarsam ikimiz de birden
Boğulur gideriz
Ateşsiz yanarız gideriz
***
Azıcık utanmadın ellerden
Bile bile uğraşıp ağlattın
Bakışına tavım gülüşüne avım
Bunları hep bana kullandın
***
Allan pullan gel deme bana zalim yalancı
Elbet bir gün sen gör o zaman
Kimmiş kararlı
***
Allan pullan gel deme bana zalim yalancı
Elbet bir gün sen gör o zaman
Kimmiş kararlı
***
Bir adım atsaydın sana koşardım
Neyim var neyim yok elimden
Çalarak aldın hırsız
Çalarak aldın
Sendeki aşktı bendeki neydi ha kalpsiz
Bir taşarsam ikimiz de birden
Boğulur gideriz
Ateşsiz yanarız gideriz
***
Azıcık utanmadın ellerden
Bile bile uğraşıp ağlattın
Bakışına tavım gülüşüne avım
Bunları hep bana kullandın
***
Allan pullan gel deme bana zalim yalancı
Elbet bir gün sen gör o zaman
Kimmiş kararlı
***
Allan pullan gel deme bana zalim yalancı
Elbet bir gün sen gör o zaman
Kimmiş kararlı
***
Allan pullan gel deme bana zalim yalancı
Elbet bir gün sen gör o zaman
Kimmiş kararlı
***
Allan pullan gel deme bana zalim yalancı
Elbet bir gün sen gör o zaman
Kimmiş kararlı
-
Gördüğüm düşlerin ömrü benden uzun
Seni çok seviyorum mutsuzum
Her şeyim bana inat
Görmüyor yüzüm rahat
Çok özlüyorum huzursuzum
Ben sana dayanamam ayrımı hiç duramam
Gözlerinde gece olmuyor
Güneşi perdeliyor bakışın
***
Hem sana ihtiyacım var hem de bana delice
Al beni bırakma hiçbir an bile kendime
Aşkın benden de öte bir yere gidemem ki
Sen benim kalbimsin ya
Alma yaşayamam ki
O kollarda bulamazsın gerçek aşkı.
Yangınlarda sönemezsin benden ayrı.
Sen korksan da yine aynıyım aşığınım.
-
Sana ben deliler gibiyken
Acıdı yüreğim yanıyor
Hayat yetinmektir öyle demiştin
Sensizlik canıma yetti yoruldum
Senden vazgeçmem mümkün değil ki
Aşkta bir hata bin cezamı
***
Sevmek zor mu söyle yoksa kolay mı
Aşk mı daha kolaydır aşksızlık mı
Dağ yıkan hasretleri gömdüm
Yüzünde bir çiçektim açamadım
***
Yar yar gidersen günahlarım boynuna
Bensiz gitme gitme bir oda uzağıma
Geceler sensiz bir kor koynumda
Seni bir tek an unutamam
***
Yüreğim titriyor korkuyla
Seni kaybetmek var ya
Hayatım yanında bitsin tükensin
Başka hiçbir şeyi istemiyorum
Hayat öyle zor zaten dünyada
Farkına vardım yokluğunda…
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