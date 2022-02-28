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7/24 Dinle Güzel

Güzel Şarkı Sözleri

Yıldız Tilbe Güzel şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yıldız Tilbe Güzel şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Güzel sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yıldız Tilbe

Yıldız Tilbe

Güzel

  • Güzel

  • Aşk Bir Kahkaha

  • Ayıp Değil Mi Canım

  • Ben Masumum

  • Ben Olaydım

  • Ben Senin Var Ya

  • Dünden Bugüne

  • Erkeğimsin

  • Git Gör Gününü

  • Kara Güneş

  • Seni Anlattım Aşka

  • Çöpteyim

  • Şarkıların Şarkısı

  • Seni Hala Bekliyorum

  • Nazlı Yarim

  • Aşk Bağlamaz ki

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