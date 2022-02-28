Yıldız Tilbe

Hele Bir Dokun Hele Bir Yan Kavuşanlar da mutlu olur. Hemen çıkma kapıdan. Acının talibi, çok tatlı. Ayrılıktan bol ne var? *** Kazımışlar kalbimize, 'Her aşk bitermiş.” Yalan! Çok değil ama hiç değil. Hele bi' dokun, hele bi' yan. *** Daha önce hiç denedin mi? Ellerinle çiçek ektin mi? Baktın mı? Kokladın mı? Kolladın mı? *** Gel de, dünya dönsün tersine. Ne bana et, ne de kendine. 'Gitme”, kalbini üşütürsün. Deva dışarda değil, içerde

Dünyayı Ters Döndüremem Bağrımda bir ataş yaniy Gün geçtikçe alavlaniy Gözlerim yollarda kaldı Gelme aşkın bezirgani *** Bu ataşı söndüremem Dünyayı ters döndüremem Intizarım yetmez yare Arzuhalım bildiremem *** Dalda kuruyan yaprak Ne öliyem ne de sağ Aşkın ile cehennemde Mahşere dek yanacağım *** Bu ataşı söndüremem Dünyayı ters döndüremem Intizarım yetmez yare Arzuhalım bildiremem