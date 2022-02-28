Hiç Sevmedin ki Şarkı Sözleri
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Yıldız Tilbe
Hiç Sevmedin ki
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Sevmedin hiç sevmedin ki
Aşkımı bilmedin ki
Ben sevdim delicesine
Karşılık vermedin ki
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Ne yaptım sevilmeyecek
Ne yaptım hor görülecek
Ne yaptım terkedilecek
Ne yaptım sevilmeyecek
***
Ağladım duymadın ki
Geriye bakmadın ki
***
Sevdim sevdim, elimde değil
Unutmak, unutmak mümkün değil
Sevdim sevdim, elimde değil
Unutmak, unutmak mümkün değil
***
Vefasız yaktın beni
Ateşe attın beni
Vefasız yaktın beni
Ateşe attın beni
***
Neyime kalbin gücendi bilmem ki
Seven, seven değil miydim, yanan değil miydim?
Yıllardır senden mutluluk beklerken
Vuran, yıkan, yıkan, giden ben miydim
***
Suçlama seven kalbimi
Sen kırdın ümidimi
***
Sevdim sevdim, elimde değil
Unutmak, unutmak mümkün değil
Sevdim sevdim, elimde değil
Unutmak, unutmak mümkün değil
***
Vefasız yaktın beni
Ateşe attın beni
Vefasız yaktın beni
Ateşe attın beni