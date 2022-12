Yıldız Tilbe

Sevmedin hiç sevmedin ki Aşkımı bilmedin ki Ben sevdim delicesine Karşılık vermedin ki *** Ne yaptım sevilmeyecek Ne yaptım hor görülecek Ne yaptım terkedilecek Ne yaptım sevilmeyecek *** Ağladım duymadın ki Geriye bakmadın ki *** Sevdim sevdim, elimde değil Unutmak, unutmak mümkün değil Sevdim sevdim, elimde değil Unutmak, unutmak mümkün değil *** Vefasız yaktın beni Ateşe attın beni Vefasız yaktın beni Ateşe attın beni *** Neyime kalbin gücendi bilmem ki Seven, seven değil miydim, yanan değil miydim? Yıllardır senden mutluluk beklerken Vuran, yıkan, yıkan, giden ben miydim *** Suçlama seven kalbimi Sen kırdın ümidimi *** Sevdim sevdim, elimde değil Unutmak, unutmak mümkün değil Sevdim sevdim, elimde değil Unutmak, unutmak mümkün değil *** Vefasız yaktın beni Ateşe attın beni Vefasız yaktın beni Ateşe attın beni