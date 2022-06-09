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Yıldız Tilbe
İşim Olmaz ( Furkan Demir & Soner Özata Remix )
İşim Olmaz ( Furkan Demir & Soner Özata Remix )
Sosyal Medya Müzikleri
150 Bölüm | 10:31:11
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01
İşim Olmaz ( Furkan Demir & Soner Özata Remix )
Yıldız Tilbe
03:12
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02
Delikanlım
Yıldız Tilbe
05:14
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yıldız Tilbe
Besteci:
Yıldız Tilbe
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03
Sana Değer
Yıldız Tilbe
04:38
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yıldız Tilbe
Besteci:
Bülent Özdemir
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04
Sevemedim Ayrılığı
Yıldız Tilbe
04:14
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05
Yar Yanına Geleceğim
Yıldız Tilbe
04:03
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yıldız Tilbe
Besteci:
Yıldız Tilbe
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06
Vazgeçtim
Yıldız Tilbe
04:37
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07
Vazgeçtim (Karaoke)
Yıldız Tilbe
04:36
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08
Vazgeçtim
Yıldız Tilbe
04:36
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09
Şarkıların Şarkısı
Yıldız Tilbe
04:01
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