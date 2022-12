Yıldız Tilbe

Ne kadar çok uğraşsan da Beni kırmaya çalışsan da Senden ayrılmam mümkün değil Yâr *** Bazen bana darıldığında Telefonlara bakmadığında Seni özlemek kolay değil Yâr *** Olsun, be güzelim, olsun Aşkın sağı solu belli olmaz Ben aklımı senle bozdum Hiç kimseyle işim olmaz *** Olsun, be güzelim, olsun Aşkın sağı solu belli olmaz Ben aklımı senle bozdum Hiç kimseyle işim olmaz *** Nefesinde yüzeceğim Yüzümün kıyısına vurdukça Sevdim, yine seveceğim Aşkın koynunda uyandıkça *** Nefesinde yüzeceğim Yüzümün kıyısına vurdukça Sevdim, yine seveceğim Aşkın koynunda uyandıkça *** Ben kovaladıkça kaçsan da Aşkımı hafife alsan da Varlığın binbir ömre bedel Yâr *** Beni bazen anlamasan da Canımı dağlayıp acıtsan da Seni affetmek bile güzel Yâr *** Olsun, be güzelim, olsun Aşkın sağı solu belli olmaz Ben aklımı senle bozdum Hiç kimseyle işim olmaz *** Olsun, be güzelim, olsun Aşkın sağı solu belli olmaz Ben aklımı senle bozdum Hiç kimseyle işim olmaz *** Nefesinde yüzeceğim Yüzümün kıyısına vurdukça Sevdim, yine seveceğim Aşkın koynunda uyandıkça *** Nefesinde yüzeceğim Yüzümün kıyısına vurdukça Sevdim, yine seveceğim Aşkın koynunda uyandıkça *** Olsun, be güzelim, olsun Aşkın sağı solu belli olmaz Ben aklımı senle bozdum Hiç kimseyle işim olmaz *** Olsun, be güzelim, olsun Aşkın sağı solu belli olmaz Ben aklımı senle bozdum Hiç kimseyle işim olmaz *** Olsun, be güzelim, olsun Aşkın sağı solu belli olmaz Ben aklımı senle bozdum Hiç kimseyle işim olmaz *** Olsun, be güzelim, olsun Aşkın sağı solu belli olmaz Ben aklımı senle bozdum Hiç kimseyle işim olmaz