İşim Olmaz ( Furkan Demir & Soner Özata Remix ) Şarkı Sözleri
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Yıldız Tilbe
İşim Olmaz ( Furkan Demir & Soner Özata Remix )
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Ne kadar çok uğraşsan da
Beni kırmaya çalışsan da
Senden ayrılmam mümkün değil
Yâr
***
Bazen bana darıldığında
Telefonlara bakmadığında
Seni özlemek kolay değil
Yâr
***
Olsun, be güzelim, olsun
Aşkın sağı solu belli olmaz
Ben aklımı senle bozdum
Hiç kimseyle işim olmaz
***
Olsun, be güzelim, olsun
Aşkın sağı solu belli olmaz
Ben aklımı senle bozdum
Hiç kimseyle işim olmaz
***
Nefesinde yüzeceğim
Yüzümün kıyısına vurdukça
Sevdim, yine seveceğim
Aşkın koynunda uyandıkça
***
Nefesinde yüzeceğim
Yüzümün kıyısına vurdukça
Sevdim, yine seveceğim
Aşkın koynunda uyandıkça
***
Ben kovaladıkça kaçsan da
Aşkımı hafife alsan da
Varlığın binbir ömre bedel
Yâr
***
Beni bazen anlamasan da
Canımı dağlayıp acıtsan da
Seni affetmek bile güzel
Yâr
***
Olsun, be güzelim, olsun
Aşkın sağı solu belli olmaz
Ben aklımı senle bozdum
Hiç kimseyle işim olmaz
***
Olsun, be güzelim, olsun
Aşkın sağı solu belli olmaz
Ben aklımı senle bozdum
Hiç kimseyle işim olmaz
***
Nefesinde yüzeceğim
Yüzümün kıyısına vurdukça
Sevdim, yine seveceğim
Aşkın koynunda uyandıkça
***
Nefesinde yüzeceğim
Yüzümün kıyısına vurdukça
Sevdim, yine seveceğim
Aşkın koynunda uyandıkça
***
Olsun, be güzelim, olsun
Aşkın sağı solu belli olmaz
Ben aklımı senle bozdum
Hiç kimseyle işim olmaz
***
Olsun, be güzelim, olsun
Aşkın sağı solu belli olmaz
Ben aklımı senle bozdum
Hiç kimseyle işim olmaz
***
Olsun, be güzelim, olsun
Aşkın sağı solu belli olmaz
Ben aklımı senle bozdum
Hiç kimseyle işim olmaz
***
Olsun, be güzelim, olsun
Aşkın sağı solu belli olmaz
Ben aklımı senle bozdum
Hiç kimseyle işim olmaz