Yıldız Tilbe

Yandım, eridim, bittim, Allah neler yaratmış Gördüm, büyülendim, ah, yenildim Bir çift kara güneş değdi birden gözlerime Sana emanetim, ya Rabbi'm *** Güne, geceye, senelere Kabıma sığamazken duruldum Ne tuhaf içimde arzular Sanki ilk defa âşık oldum *** Senle talan olsun malım, mülküm, her şeyim Sen dile, uğruna hemen canımı veririm Her şey yalan olsun, sen ol benim gerçeğim Sen çiçekleri barıştır, ben suya dönerim *** Senle talan olsun malım, mülküm, her şeyim Sen dile, uğruna hemen canımı veririm Her şey yalan olsun, sen ol benim gerçeğim Sen çiçekleri barıştır, ben suya dönerim *** Herkes yalan oldu senden sonra, herkes masal Ne ararsam buldum, sende var Aşkın ne demek olduğunu şimdi anladım Sensiz ne kadar da aşksızmışım *** Güne, geceye, senelere Kabıma sığamazken duruldum Ne tuhaf içimde arzular Sanki ilk defa âşık oldum *** Senle talan olsun malım, mülküm, her şeyim Sen dile, uğruna hemen canımı veririm Her şey yalan olsun, sen ol benim gerçeğim Sen çiçekleri barıştır, ben suya dönerim *** Senle talan olsun malım, mülküm, her şeyim Sen dile, uğruna hemen canımı veririm Her şey yalan olsun, sen ol benim gerçeğim Sen çiçekleri barıştır, ben suya dönerim *** Senle talan olsun malım, mülküm, her şeyim Sen dile, uğruna hemen canımı veririm Her şey yalan olsun, sen ol benim gerçeğim Sen çiçekleri barıştır, ben suya dönerim *** Senle talan olsun malım, mülküm, her şeyim Sen dile, uğruna hemen canımı veririm Her şey yalan olsun, sen ol benim gerçeğim Sen çiçekleri barıştır, ben suya dönerim