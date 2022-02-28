Yıldız Tilbe

-
Yandım, eridim, bittim, Allah neler yaratmış
Gördüm, büyülendim, ah, yenildim
Bir çift kara güneş değdi birden gözlerime
Sana emanetim, ya Rabbi'm
***
Güne, geceye, senelere
Kabıma sığamazken duruldum
Ne tuhaf içimde arzular
Sanki ilk defa âşık oldum
***
Senle talan olsun malım, mülküm, her şeyim
Sen dile, uğruna hemen canımı veririm
Her şey yalan olsun, sen ol benim gerçeğim
Sen çiçekleri barıştır, ben suya dönerim
***
Senle talan olsun malım, mülküm, her şeyim
Sen dile, uğruna hemen canımı veririm
Her şey yalan olsun, sen ol benim gerçeğim
Sen çiçekleri barıştır, ben suya dönerim
***
Herkes yalan oldu senden sonra, herkes masal
Ne ararsam buldum, sende var
Aşkın ne demek olduğunu şimdi anladım
Sensiz ne kadar da aşksızmışım
***
Güne, geceye, senelere
Kabıma sığamazken duruldum
Ne tuhaf içimde arzular
Sanki ilk defa âşık oldum
***
Senle talan olsun malım, mülküm, her şeyim
Sen dile, uğruna hemen canımı veririm
Her şey yalan olsun, sen ol benim gerçeğim
Sen çiçekleri barıştır, ben suya dönerim
***
Senle talan olsun malım, mülküm, her şeyim
Sen dile, uğruna hemen canımı veririm
Her şey yalan olsun, sen ol benim gerçeğim
Sen çiçekleri barıştır, ben suya dönerim
***
Senle talan olsun malım, mülküm, her şeyim
Sen dile, uğruna hemen canımı veririm
Her şey yalan olsun, sen ol benim gerçeğim
Sen çiçekleri barıştır, ben suya dönerim
***
Senle talan olsun malım, mülküm, her şeyim
Sen dile, uğruna hemen canımı veririm
Her şey yalan olsun, sen ol benim gerçeğim
Sen çiçekleri barıştır, ben suya dönerim
-
Koca bir yaz geçti beni dinlendirmedi
Ne güneş ne deniz ne de aşk
Tadını almadım sevdiğim bir çok şeyin
Bir perde vardı göremediğim
Bazen öyle dalgalandım ki kabıma sığamadım
Bazen de öyle sakindim ki kıpırdamadım
Bazen uçar gibi bazen hapis gibi
Özgür ve tutsak
Aşk için aşka küs biraz şikayetçi
Neşeli kederli
***
Aşk bir kahkaha senden duyunca daha güzel
Sevmek bir dokunuş bu sen olunca özel
***
Kışın ortasında lapa lapa kar yağarken.
Aşkınla başım sarhoş elin elimde ne hoş.
Tek bildiğim şey en çok seni sevdiğim.
Beni bana unutturan ve hatırlatan sensin.
Mucizelere sebep sensin.
Şükürler olsun benimlesin.
-
Ayıp değil mi canım şu kalbimle oynadın
Bütün sevenler senin gibiyse
Sevilmek şöyle kalsın
Gelip de sev mi dedim sonra terk et mi dedim
Bir anda yandı tutuştu ateş
Söndü ve battı güneş
***
Koptu pamuktan ipler yıkıldı hayaller
Dürüst değilsin canım biliyorsun rahatsız olmuyorsun
Sen olmasan da aşk var ne kârsın ne zarar
Seni seven ne yaparsa yapsın kendini boşa yorar
***
Tenimde izin gençti bedenimde hasretin
Güneşten önce uyandığımız sabahları özledim
Gururlanırsa aşık aşık değildir artık
Seninle aramda kendin vardın
Aşkınla ele gittin
-
En saklı yasaklarla yağlı ballı oldum
Dindirmedim aşksızlığı hep istedim
Kimine göre şanslı benim şanssızlığım
Gözüm karardı gönlüm bulandı, direndim
***
Yalnızlığın deliliğe giden yolları boştu
Düşüncemdi gardiyan sevdam bırakmıyordu
***
Benim canımsın anladın mı kurtuluş yok
Daha çok sevmeliyiz aşk için zaman yok
Büyümek istiyorum çünkü çok çocuğum
Hep aşk beni baştan çıkardı ben masumum
-
En sevgili yârin en sen sevdiği yâr
Toprağın babası yâr Ebu Turab
En sevilen yârin en sen sevdiği yâr
Toprağın babası yâr Ebu Turab
***
Adı mübarek, nesli mübarek, kılıcı keskin
O yar Ali'nin
Yolu dosdoğru, kalbi aşk dolu
Amcası oğlu Allah'ın nuru
***
Onun bahçesinde güllerin hası
Kokusu bel eyler dağları, taşı
***
Ben olaydım, ben olaydım
Yanında ben olaydım
Ah olaydım, of olaydım
Sana ben yâr olaydım
***
Ben olaydım, ben olaydım
Yanında ben olaydım
Ah olaydım, of olaydım
Sana ben yâr olaydım
***
İnsanların türlü türlü hikâyesi var
Ne dinlemekle biter, ne akıl vermekle
Herkesin derdi kendi sırtında
Ne taşımakla biter, ne bırakmak yeter
***
Bu dünyanın binbir türlü tuzakları var
Bir giden bir daha dönmez, uzakları var öteye
***
Benim dilim yüreğimde, yüreğim aşkın elinde
Razı olsam, karşı koysam
Olan olur bildiğince
***
Dar zamanın genişi var
Gecelerin sabahı var
Sana, bana, ona göre her şeyin bir çaresi var
***
Beni yoldan çevirenler aşkıma gülüp geçenler
Kendi gönülleriyle sevdaya düştüler
***
Beni yoldan çevirenler aşkıma gülüp geçenler
Kendi gönülleriyle sevdaya düştüler
***
Aşk yolu kapanmaz ki, ruhlar ele geçmez ki
Hey
***
İbadet susmayan diller aşkına
Kırmızı güllerin dostun hatırına
Dünya üstündeki kavgamız aşktır
Her iki cihanda hakkımız aşktır
***
İbadet susmayan diller aşkına
Kırmızı güllerin dostun hatırına
Dünya üstündeki kavgamız aşktır
Her iki cihanda hakkımız haktır
***
İbadet susmayan diller aşkına
Kırmızı güllerin dostun hatırına
Dünya üstündeki kavgamız aşktır
Her iki cihanda hakkımız aşktır
-
Ne sanıyordun ayrılmamı dağılmamı ya da
Ne düşünüyordun hakkımda günahın boynuna
O onu dedi bu bunu dedi sen sustun mu ki
Bana onları anlatıyorsun onlara beni
***
Bırak bu işleri hadi dostum
O hikayelere ben çok tokum
Benim yolum belli amacım umutlarım var
Sende senin taşıdığın art niyetlerin var
***
Ben senin var ya lafınla şekil alamam
Ben senin var ya halini yadırgayamam
Sen benim var ya tırnağıma makas bile
Sen benim var ya e ne söylesem nafile
***
Bana ne dilersen kendinde fazlasıyla yaşa
Seni seviyorsam sana ne aşk benim canımda
***
Ne kadar uzak o kadar iyi arkadaşça bari
Hiç bir şey problem değil görüşürüz yani
***
Bırak bu işleri hadi dostum
O hikayelere ben çok tokum
Benim yolum belli amacım umutlarım var
Sende senin taşıdığın art niyetlerin var
***
Ben senin var ya lafınla şekil alamam
Ben senin var ya halini yadırgayamam
Sen benim var ya tırnağıma makas bile
Sen benim var ya e ne söylesem nafile
***
Ben senin var ya lafınla şekil alamam
Ben senin var ya halini yadırgayamam
Sen benim var ya tırnağıma makas bile
Sen benim var ya e ne söylesem nafile...
-
Dünden bugüne yarından öte
Sevmiştim severim seveceğim
Senin dışında ne var ne yoksa
Silmiştim silerim sileceğim
Dünya durmadan bir son bulmadan
Seninle yıllarca uyumadan
Bu canı kimseye vermeyeceğim
***
Diline dişine kurban olduğum
Terinde teninde huzur bulduğum
Tepeden tırnağa hayran olduğum
Gönlünce sev beni ve ne istersen
Ayrılmam yanından ve yüreğinden
***
Günler geceler aylar seneler
Geçse de doyamam imkanı yok
Her aşk güzeldir her ayrılık zor
Herkeste bir kusur var sende yok
Dünya üstünde paha biçilmez
Zümrütler yakutlar pırlanta elmas
Yıkanıp attığın kirin olamaz
-
Bakışında benim gülüşünde
Sarılman da benim öpüşünde
Bildiğim gibi severim öyle öğrenmişim
Ölene de güvenir severim
Tabii sende öyle düşkünsün aşkıma
Doğal olarak her şey yolunda
Telefonda yoksa olabileceğin hiçbir yerde
Seni bulamıyorsam
Yardım et Allah’ım çıldıracağım
Nasıl avunacağım
Sen yalnızca benim erkeğimsin benim
Senin vücudun benim bedenin benim
Dokunursa biri sevişirsen eğer
Kirletirsen aşkı ayrılık temizler
***
Benim aşkım acaba yetmiyor mu
Konuşmalarımız tat vermiyor mu
Psikolojim benimle oynuyor
Kuruntulu saatlerin faturası
Bütün aşklarda bulunur kıskançlık
Yıllarca seninle neler yaşadık
-
Git git gör gününü
Git git gör gününü
Git git gör gününü
Git git gör gününü
Git git gör gününü
Git git gör gününü
Git git gör gününü
Git git gör gününü, git git
Git git gör gününü
***
Peşimden koşma artık, kalbim sana gücendi
Başkaları yüzünden bana tavrın değişti
Böyle değildik eskiden, bi'çok şeyin farkındayım
Anladım ki seninle uzlaşmanın imkânı yok
***
Git git gör gününü
***
O, bu benim ayarım olabilir mi?
Benim elime su dökebilir mi?
Orada öyledir, burada böyledir
Benim aşkım sana çok bile gelir
***
Benim elime su dökebilir mi?
O, bu benim ayarım olabilir mi?
Orada öyledir, e burada böyledir
Benim aşkım sana çok bile gelir
***
Kendine hiç güvenme, fren yaptı yüreğim
Pişmanlıklarım taze, sevdiysek öldük mü be?
Kimseye aşk borcum yok, tutulmamış sözüm yok
Anladım ki seninle uzlaşmanın imkânı yok
***
Git git gör gününü
***
Benim elime su dökebilir mi?
O, bu benim ayarım olabilir mi?
Orada öyledir, burada böyledir
Benim aşkım sana çok bile gelir
***
Benim elime su dökebilir mi?
O, bu benim ayarım olabilir mi?
Orada öyledir, burada böyledir
Benim aşkım sana çok bile gelir
***
Benim elime su dökebilir mi?
O, bu benim ayarım olabilir mi?
Orada öyledir, burada böyledir
Benim aşkım sana çok bile gelir
***
Benim elime su dökebilir mi?
O, bu benim ayarım olabilir mi?
Orada öyle...
-
Seni adın güzel ondan her şey güzel
Senin yüzün güzel ondan dünya güzel
Senin sözün güzel ondan hayat güzel
Senin elin güzel ondan sevilmek güzel
Senin dalın güzel ondan gülün güzel
***
En tutkulu anlarımda güzel güzel
En serseri yanlarımda güzel güzel güzel
En anlamsız hallerimde güzel güzel güzel
***
Güzelliğin güzel çirkinliğin güzel
Sinirlenmen güzel sakinliğin güzel
Öyle durman güzel böyle bakman güzel
Surat asman güzel laf söylemen güzel
Ne varsa en güzel sen hepsinden güzel
-
Aklımı yerden göğe kadar aşka sordum
Kimseye kafam bozulmuyor onun kadar
Çok umutsuzum bazen bazen de umutluyum
Seviyorum olmuyor sevmezsem ölürüm
Kalbimi kırar hiçbir şey olmamış gibi
Tutar en zayıf yanımdan acıtır beni
Tuhaftır şu gönlüm her defasında aynıdır
Kalsam gönderiyor gitsem bırakmıyor
***
Seni anlattım aşka aşk dinledi
Ne sorular sordum cevap gelmedi
Senin kalbinin ruhu tenindeydi
Benim ruhumun kalbi derindeydi
***
Sevmeye olan ihtiyacım arttığında
Sevilmeye olan arzum kudurduğunda
Benim deli gönlüm ne uyur nede uyanır
Gökteki yıldız ay güneş hepsi onu tanır
Yalnız kaldığımda ağlama krizleri
İçimde konuşan sesin o sözsüz dili
Kalbimdeki sevdanın hayatımdaki seyri
Baksam görünmüyor silsem silinmiyor
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Senin aradığın bendim
Bana inat onu sevdin
Gözümün önünde gezdin
Beni zaafımla ezdin
Hepside sevdiğim için
Gittim geldim sevdim saydım
Aldım verdim sildin yazdım
Bir de kendime senin
gözünden bir baktım
Çöpteyim …
***
Sever görünmek bir moda oldu
Senden bana hiç hiç bir şey olmaz
Romantik olsun acıklı olsun
Kalbimde asla aşk kullanılmaz
***
Ne kadar iltifat ettin.
Beni sana aşık ettin.
Gece gündüz mesaj çektin.
Evimin önünden geçtin.
Her şeyine davet ettin.
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Affedecek kadar sevdim yalan mı
El adamı delikanlı aşkın cezam mı
Ummadığım anda kop gel günahlarından
Aşk laftan anlamaz ki dayan yüreğim dayan
Vaktim yok unutmaya asla vazgeçemem
Sevemedim ayrılığı seni sevdim gönülden
***
Azılı bela arzular arsız gece ay şahit
Çabuk olalım aşkım allan pullan sensiz olamam
Sana yok yok
***
Aşkın içinde aşk var ayrılmayalım
Yolumun içinde ben bir şarkıyım zaten aşıktım
***
Hiç kimse değilim ben de insanım
Bozuyorum yeminimi sen farklısın
Bir alo de emi çok zor tanıdım seni
Aşkın bendende öte inşallah kural böyle
***
Derdin ne kış güneşi gitme gel dayanamam
Sana değer seve seve su olsam sensiz akmam…
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