Yıldız Tilbe

Hayır, işte sana delice sevsen de sana göre değilim ben Deli ve özgür biraz coşar içim de gider her yere birden Çok beğenmiş, tertemizmiş, kalbimi sevmiş Her şeyini unutuyormuş beni düşünürken Sevemiyorum, güvenemiyorum Bu hale nasıl geldim ben de bilmiyorum Tekrar denemek istemiyorum Ne yerde ne gökteyim aşk peşinde kaçıyorum *** Senin o beğendiğin tertemiz kalbim nelerini çektim Delice sevenler kırdı gittiler gece, gündüz içtim Aşk acı demek bağlanmak demek çözülmek istiyorum Bir de aynı bin de aynı kendimi vermiyorum *** Kul yapısı değil ki ruhum senin dediğine uymaz Alın yazısı gelir başa zaten uçarı kaçarı olmaz Sen benimsen ben seninsem kimse bozamaz Yok değilsek bir arada kimse tutamaz Sana bir ara bir adım kala geriye döndüm Haberin yok biliyorum Öyle utandım, kendime kızdım oturup ağladım Düşünürken uyuyup kaldım *** Senin o beğendiğin tertemiz kalbim nelerini çektim Delice sevenler kırdı gittiler gece, gündüz içtim Aşk acı demek bağlanmak demek çözülmek istiyorum Bir de aynı bin de aynı kendimi vermiyorum *** Yürü… *** Senin o beğendiğin tertemiz kalbim nelerini çektim Delice sevenler kırdı gittiler gece, gündüz içtim Aşk acı demek bağlanmak demek çözülmek istiyorum Bir de aynı bin de aynı kendimi vermiyorum…