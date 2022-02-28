Kendimi Vermiyorum Şarkı Sözleri
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Yıldız Tilbe
Kendimi Vermiyorum
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Hayır, işte sana delice sevsen de sana göre değilim ben
Deli ve özgür biraz coşar içim de gider her yere birden
Çok beğenmiş, tertemizmiş, kalbimi sevmiş
Her şeyini unutuyormuş beni düşünürken
Sevemiyorum, güvenemiyorum
Bu hale nasıl geldim ben de bilmiyorum
Tekrar denemek istemiyorum
Ne yerde ne gökteyim aşk peşinde kaçıyorum
***
Senin o beğendiğin tertemiz kalbim nelerini çektim
Delice sevenler kırdı gittiler gece, gündüz içtim
Aşk acı demek bağlanmak demek çözülmek istiyorum
Bir de aynı bin de aynı kendimi vermiyorum
***
Kul yapısı değil ki ruhum senin dediğine uymaz
Alın yazısı gelir başa zaten uçarı kaçarı olmaz
Sen benimsen ben seninsem kimse bozamaz
Yok değilsek bir arada kimse tutamaz
Sana bir ara bir adım kala geriye döndüm
Haberin yok biliyorum
Öyle utandım, kendime kızdım oturup ağladım
Düşünürken uyuyup kaldım
***
Senin o beğendiğin tertemiz kalbim nelerini çektim
Delice sevenler kırdı gittiler gece, gündüz içtim
Aşk acı demek bağlanmak demek çözülmek istiyorum
Bir de aynı bin de aynı kendimi vermiyorum
***
Yürü…
***
Senin o beğendiğin tertemiz kalbim nelerini çektim
Delice sevenler kırdı gittiler gece, gündüz içtim
Aşk acı demek bağlanmak demek çözülmek istiyorum
Bir de aynı bin de aynı kendimi vermiyorum…