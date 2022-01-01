Yıldız Tilbe

Şu Metris'in önü bir uzun alan Bir tek seni sevdim, gerisi yalan Senin hasretindir hücreme dolan Bir tek seni sevdim, gerisi yalan Senin hasretindir hücreme dolan Bir tek seni sevdim, gerisi yalan Gerisi yalan *** Hücremdeyim, hasretinle yanarım Senin için her gün, her gün ağlarım Kanım hep içime akar, kanarım Beni anlamadın, ona yanarım Kanım hep içime akar, kanarım Beni anlamadın, ona yanarım Ona yanarım *** Şu Metris'in önü bir uzun alan Bir tek seni sevdim, gerisi yalan Şu Metris'in önü bir uzun alan Bir tek seni sevdim, gerisi yalan

Beyaz giyme toz olur Siyah giyme söz olur Gel beraber gezelim Muradımız tez olur *** Salına da salına da gel haydi yavrum Dön dolaş yine bana gel *** Gel beraber gezelim Muradımız tez olur *** Salına da salına da gel haydi yavrum Dön dolaş yine bana gel *** Beyaz giyme tanırlar Seni yolcu sanırlar Zaten bende talih yok Seni benden alırlar *** Salına da salına da gel haydi yavrum Dön dolaş yine bana gel *** Zaten bende talih yok Seni benden alırlar *** Salına da salına da gel haydi yavrum Dön dolaş yine bana gel *** Salına da salına da gel haydi yavrum Dön dolaş yine bana gel