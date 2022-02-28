Dillere Destan Şarkı Sözleri
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Yıldız Tilbe
Dillere Destan
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Mühür gözlüm seni elden
Mühür gözlüm seni elden
Sakınırım kıskanırım
Uçan kuştan, esen yelden
Sakınırım kıskanırım
***
Uçan kuştan, esen yelden
Sakınırım kıskanırım
***
Havadaki turnalardan
Havadaki turnalardan
Su içtiğin kurnalardan
Yerdeki karıncalardan
Sakınırım kıskanırım
Yerdeki karıncalardan
Sakınırım kıskanırım
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Bu kadarı az mı yeter tükendi içim zorsun zor
Kenara çekil biter burada zorla değil
Suçu günahı boynuma bırak kabulüm yeter ki
Düş yakamdan aman canım yoluna feda değil
***
Kime böyle dalıp gitmelerin
Son bakışıydım ya gözlerinin
Dağıttığın bu ev ve ben şahidim
Seni vuracak yeminlerin
***
Ardından yıkılmam unuturum
Yalan aşkından büyük gururum
Yazarım hasretini de tarihe
Soyunur yine aşka ruhum
***
Sana ne sabır ne yürek dayanmaz inan çatlar taş
Yalanı bırak Allah aşkına aşkı öğren
Zararı ziyanı bana sefası sana haramdır
Suç arama boşa çözüm getirmez ayrılığa
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