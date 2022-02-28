Yıldız Tilbe

Nasıl yâr diyeyim ben böyle yâre, ben böyle yâre? Mecnun edip çöle saldıktan sonra, saldıktan sonra Âlemin bağına bülbüller dolmuş Nidem benim gülüm solduktan sonra, solduktan sonra Âlemin bağına bülbüller dolmuş Nidem benim gülüm solduktan sonra *** Karadır kaşların keman istemem, keman istemem Şu gönlümde özge mihman istemem, mihman istemem Ölsem de derdime derman istemem Ok vurup sinemi deldikten sonra, deldikten sonra Ölsem de derdime derman istemem Ok vurup sinemi deldikten sonra *** Coşkun çaylar gibi çağlamayan yâr, çağlamayan yâr Gönlünü gönlüme bağlamayan yâr, bağlamayan yâr Benim şu derdime ağlamayan yâr Daha ağlamasın öldükten sonra, öldükten sonra Benim şu derdime ağlamayan yâr Daha ağlamasın öldükten sonra *** Pir Sultan Abdal'ım sürem bu yolu, sürem bu yolu Mürşidi kâmilin olmuşum kulu, olmuşum kulu İster yağmur yağsın isterse dolu Nidem ben ummana daldıktan sonra, daldıktan sonra İster yağmur yağsın isterse dolu Nidem ben ummana daldıktan sonra