Nasıl Yar Diyeyim Şarkı Sözleri
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Yıldız Tilbe
Nasıl Yar Diyeyim
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Nasıl yâr diyeyim ben böyle yâre, ben böyle yâre?
Mecnun edip çöle saldıktan sonra, saldıktan sonra
Âlemin bağına bülbüller dolmuş
Nidem benim gülüm solduktan sonra, solduktan sonra
Âlemin bağına bülbüller dolmuş
Nidem benim gülüm solduktan sonra
***
Karadır kaşların keman istemem, keman istemem
Şu gönlümde özge mihman istemem, mihman istemem
Ölsem de derdime derman istemem
Ok vurup sinemi deldikten sonra, deldikten sonra
Ölsem de derdime derman istemem
Ok vurup sinemi deldikten sonra
***
Coşkun çaylar gibi çağlamayan yâr, çağlamayan yâr
Gönlünü gönlüme bağlamayan yâr, bağlamayan yâr
Benim şu derdime ağlamayan yâr
Daha ağlamasın öldükten sonra, öldükten sonra
Benim şu derdime ağlamayan yâr
Daha ağlamasın öldükten sonra
***
Pir Sultan Abdal'ım sürem bu yolu, sürem bu yolu
Mürşidi kâmilin olmuşum kulu, olmuşum kulu
İster yağmur yağsın isterse dolu
Nidem ben ummana daldıktan sonra, daldıktan sonra
İster yağmur yağsın isterse dolu
Nidem ben ummana daldıktan sonra