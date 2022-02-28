Yıldız Tilbe

Aşık oldum, saklamadım Kendime sığmadım Yar bildiğime söyledim Ne söylerse yaptım *** Her aşkta aynı bir şey vardır O da sevdiğim beni sevmedi Herhangi biri kadar Ben aşıktım o değildi Hiç olmadığı kadar hata bendeydi Suçum sevmekti *** Şimdi sen çıkmış karşıma farklıyım diyorsun Kalbini bana gönderip senin diyorsun Sevmeye çok korkuyorum anlıyor musun Ne sev beni, ne de vazgeç biliyor musun Ne var, ne yoksun hem sev beni, hem de sevme Biliyor musun hem çok, hem de yoksun...