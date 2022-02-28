Ne Var Ne Yoksun Şarkı Sözleri
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Yıldız Tilbe
Ne Var Ne Yoksun
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Aşık oldum, saklamadım
Kendime sığmadım
Yar bildiğime söyledim
Ne söylerse yaptım
***
Her aşkta aynı bir şey vardır
O da sevdiğim beni sevmedi
Herhangi biri kadar
Ben aşıktım o değildi
Hiç olmadığı kadar hata bendeydi
Suçum sevmekti
***
Şimdi sen çıkmış karşıma farklıyım diyorsun
Kalbini bana gönderip senin diyorsun
Sevmeye çok korkuyorum anlıyor musun
Ne sev beni, ne de vazgeç biliyor musun
Ne var, ne yoksun hem sev beni, hem de sevme
Biliyor musun hem çok, hem de yoksun...