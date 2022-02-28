Yıldız Tilbe

Sevdasına Düşmüşem Gönlüm beni hangi ele çekipti Ben de onun garasına düşmüşem *** Aşk alevi ne hudutsuz, ne hudutsuz alemmiş Hiç bilmirem hardan gelip neresine düşmüşem *** Ne boş yere haray sanıp dururam Neşem kimi yana yana dinerem *** Leyla’ların Mecnun’ların sevdasına düşmüşem Şirin’lerin Kerem’lerin sevdasına düşmüşem *** Aşk elinden kalbim başı odlana Yüreğimde mahabbetten ataş var *** Özün düşün ahvalı mı, dünya oldu mene dar Odlar ile vallah sular arasına düşmüşem *** Ne boş yere haray sanıp dururam Neşem kimi yana yana dinerem *** Leyla’ların Mecnun’ların sevdasına düşmüşem Aslı’ların Kerem’lerin sevdasına düşmüşem…

Dünyayı Ters Döndüremem Bağrımda bir ataş yaniy Gün geçtikçe alavlaniy Gözlerim yollarda kaldı Gelme aşkın bezirgani *** Bu ataşı söndüremem Dünyayı ters döndüremem Intizarım yetmez yare Arzuhalım bildiremem *** Dalda kuruyan yaprak Ne öliyem ne de sağ Aşkın ile cehennemde Mahşere dek yanacağım *** Bu ataşı söndüremem Dünyayı ters döndüremem Intizarım yetmez yare Arzuhalım bildiremem