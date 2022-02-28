Ben Geldim Şarkı Sözleri
Yıldız Tilbe Ben Geldim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yıldız Tilbe Ben Geldim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ben Geldim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Gönlüm beni hangi ele çekipti
Ben de onun garasına düşmüşem
***
Aşk alevi ne hudutsuz, ne hudutsuz alemmiş
Hiç bilmirem hardan gelip neresine düşmüşem
***
Ne boş yere haray sanıp dururam
Neşem kimi yana yana dinerem
***
Leyla’ların Mecnun’ların sevdasına düşmüşem
Şirin’lerin Kerem’lerin sevdasına düşmüşem
***
Aşk elinden kalbim başı odlana
Yüreğimde mahabbetten ataş var
***
Özün düşün ahvalı mı, dünya oldu mene dar
Odlar ile vallah sular arasına düşmüşem
***
Ne boş yere haray sanıp dururam
Neşem kimi yana yana dinerem
***
Leyla’ların Mecnun’ların sevdasına düşmüşem
Aslı’ların Kerem’lerin sevdasına düşmüşem…
-
Bağrımda bir ataş yaniy
Gün geçtikçe alavlaniy
Gözlerim yollarda kaldı
Gelme aşkın bezirgani
***
Bu ataşı söndüremem
Dünyayı ters döndüremem
Intizarım yetmez yare
Arzuhalım bildiremem
***
Dalda kuruyan yaprak
Ne öliyem ne de sağ
Aşkın ile cehennemde
Mahşere dek yanacağım
***
Bu ataşı söndüremem
Dünyayı ters döndüremem
Intizarım yetmez yare
Arzuhalım bildiremem
-
Mevlam birçok dert vermiş
Beraber derman vermiş
Mevlam birçok dert vermiş
Beraber derman vermiş
***
Bu tükenmez derdime
Neden ilâç vermemiş
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
***
Bu tükenmez derdime
Neden ilâç vermemiş
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
***
Fanidir dünya fâni
Alır da vermez yari
Fanidir dünya fâni
Alır da vermez yari
***
Bu tükenmez derdimi
Tabibler de bilmedi
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
***
Bu tükenmez derdimi
Tabibler de bilmedi
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
***
Mevlam birçok dert vermiş
Beraber derman vermiş
Mevlam birçok dert vermiş
Beraber derman vermiş
***
Bu tükenmez derdime
Neden ilâç vermemiş
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
***
Bu tükenmez derdime
Neden ilâç vermemiş
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
-
-
-
-
-
-