Yıldız Tilbe

Seni canım diye Yüreğime nakış diye Sevdiğime hiç pişman olmadım Beni zaman zaman el yerine Koyduğun anlarda sana hiç darılamadım *** Sana yana söne her yerine her şeyine Hem akıllı hem deli bitiyorum Seninle el ele salınarak gitmeye *** Ağlamaya gülmeye doyamıyorum *** Aşkı bana bol bol ver aman Allah'ım Sevdikçe sevesi geliyor insanın Ne olur aşkı bana çok ver Allah'ım Sevdikçe sevesi geliyor insanın *** Sana bir ufacık lafı bile kaldıramam Sana benim gözümde bakanın