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7/24 Dinle Delikanlım

Delikanlım Şarkı Sözleri

Yıldız Tilbe Delikanlım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yıldız Tilbe Delikanlım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Delikanlım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yıldız Tilbe

Yıldız Tilbe

Delikanlım

  • Sevemedim Ayrılığı

  • Delikanlım

  • Sana Değer

  • Sevdanın Tadı

  • Çal Oyna

  • Çizilmemiş Resim

  • Hoşçakal

  • Yalnız Çiçek

  • Zülüf

  • Selam

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