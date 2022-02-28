Sevgililer Günü Şarkı Sözleri
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Yıldız Tilbe
Sevgililer Günü
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Hişt, birazcık or'dan, birazcık bur'dan
Biraz da şur'dan öpeyim mi?
Dudaklarında, ayaklarında
Her tel saçında gezeyim mi?
***
Gözlerimi açmadan
Sesimi çıkarmadan
Kimseye duyurmadan
Seveyim mi?
***
Bak aşkım bak, 14 Şubat
Nice yıllar aşkımıza
Bak aşkım bak, 14 Şubat
***
Sevgililer günü bir gün
Ben sana ölürüm her gün
Sevgililer günü bir gün
Ben seni severim her gün
***
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
***
Kilitlenmişsem anahtarımsın
Ateşlenmişsem ilacımsın
Sen benden fazla bana âşıksın
Gönül dolusu heyecansın
***
Sen ülkesin, ben şehir
Sen zindansın, ben esir
Sana her şey verilir
Sen hayatsın
***
Bak aşkım bak, 14 Şubat
Nice yıllar aşkımıza
Bak aşkım bak, 14 Şubat
***
Sevgililer günü bir gün
Ben sana ölürüm her gün
Sevgililer günü bir gün
Ben seni severim her gün
***
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
***
Sevgililer günü bir gün
Ben sana ölürüm her gün
Sevgililer günü bir gün
Ben seni severim her gün
***
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
***
Sevgililer günü bir gün
Ben sana ölürüm her gün
Sevgililer günü bir gün
Ben seni severim her gün
***
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
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