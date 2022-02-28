Yıldız Tilbe

Ortak derdim bitmedi çilem hala dolmadı Nerde hata yaptım ben anlayamadım Yalan yanlışı geçti herkesten yedim darbeyi Aşk beni azat etmedi kurtulamadım Hep kanan ben oldum hiç kandıramadım Düşenin dostu yokmuş bende anladım *** Sevgilim yeminliyim sana ben tövbeliyim Deli gibi istesen de sevmeyeceğim Aşkına inanmıştım sana çok bağlanmıştım Ağzınla kuş tutsan da gelmeyeceğim *** Sende bir gün seversin sözün geçmez kendine Dolduramazsın boşluğu büyür teninde Beklersin bin bir ümitle gururunu dinlemezsin Kendini harap edersin aşk diye diye El oğludur kandırır yaşlı gözlerle Göz yaşlarını silmez sel olsa bile

Güzelliğinin zoruyla oldu olacak ne varsa Elindeki kalbim aşkına beni unutma Seninle çatıldı kaşlarım sensizlik yüreğimin ağrısı Ruhumu sonra da bağışlarım al utandırma *** Delin oldum al beni de aklım gibi hadi Çocuk oldum al beni uyut koynunda Seninim ben her kazan, belan benim olacak Biliyorum her zaman inan aşk kazanacak *** Dudaklarının tadında gülüşlerinin balında Dilimdeki şarkıdır adın herkes farkında Bu aşka sahip çıkan benim Yalnızca senin için köleyim Arzular en yeni yaşım canım canım *** Delin oldum al beni de aklım gibi hadi Çocuk oldum al beni uyut koynunda Seninim ben her kazan, belan benim olacak Biliyorum her zaman inan aşk kazanacak *** Elin oldum al Seninim ben her kazan, belan benim olacak Biliyorum her zaman inan aşk kazanacak

Ben seni bir kere bile öpemedim ki Varlığım sanki hep senindi Bir gülüş, bir bakış bekledim durdum Bir selamın gelmedi *** Alın yazım saklanır kaderimde Sen benimsin yalnız hayallerimde Aşkın beni çözen tek cevapsız bilmece Biliyorsun değil mi? *** Çok zor aşk bu, yok ki karşılığı sende Çok zor aşk bu, yok ki benzeri Çok zor aşk bu, yok ki karşılığı sende Çok zor aşk bu, yok ki benzeri *** Ben sana hiç ihanet etmedim ki Başka kimseyi düşünmedim ki Bekledim, özledim, küstüm, barıştım Kalbim hep seninleydi *** Alın yazım saklanır kaderimde Sen benimsin yalnız hayallerimde Aşkın beni çözen tek cevapsız bilmece Biliyorsun yazık ki *** Çok zor aşk bu, yok ki karşılığı sende Çok zor aşk bu, yok ki benzeri Çok zor aşk bu, yok ki karşılığı sende Çok zor aşk bu, yok ki benzeri *** Çok zor aşk bu, yok ki karşılığı sende Çok zor aşk bu, yok ki benzeri