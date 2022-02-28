Yıldız Tilbe

Sor Hiçbir şarkı layık değil Hiçbir söz anlatır değil Dünya yansa mümkün değil Bu aşkın son sözü yok ki Biter deme sonu yok ki *** Senden kalan senin olan benim değil Yalan yalan yalan Dün geç kaldık bugün erken Gençlik elden gitti oldu ziyan *** Sor gecelerden sor Sor gündüzlerden sor Sor kime istersen öğrenemezsin Sor yaşadığından Sor rüyalarından Sor bilenlerden sor Anlatamazlar Sana olan aşkımı canım Sana olan hayranlığımı Düşünemezsin nasıl sevdim Çok beterim Başıma bela güzelliğin Kaçınamam ki elindeyim Düşünemezsin nasıl sevdim Her şeyden çok *** Aşktan öte bir yerlerde Buluştuk senle el ele Mutlu ya da mutsuz boş ver Hayat böyle geçer gider Senin aşkın bana yeter *** Kim anlar ki halimizden Sevgi saygı hiç gitmesin bizden Gözümüzden gönlümüzden Bir tek huzur geçsin aramızdan

Ayrılığın Yükü Ağır Ayrılığın yükü ağır taşıyamayız sevgilim Bizi deli eden aşkı unutamayız sevgilim Bensiz mutlu olamazsın anılardan kaçamazsın Seni yalnız ben anlarım başkasıyla olamazsın Ben aşığım sende öyle bir gururla çekip gitme Seviyorum diye diye ayrıldık ne diye *** Gidersen sana gelemem darılıp sana küsemem Seni kimseye soramam aşkımız bitti diyemem Sen o çok sevemediğim ağlayıp gülemediğim Bırakıp gidemediğim kalbimin tek sahibisin *** Gel de gitme sev de gitme Gel de gitme sev de gitme *** Suçlu sensin yada benim Ne fark eder ki sevgilim Bana acı çektirince mutluysan olur sevgilim Kurduğumuz hayal değil Aşk dolu o geceleri dağıtmam olur olmasa Kıymet bilmezler sevgilim Bıktığını söyle bitsin sevmiyorum de gideyim Yalan olur biliyorum seni çok seviyorum *** Gidersen sana gelemem darılıp sana küsemem Seni kimseye soramam aşkımız bitti diyemem Sen o çok sevemediğim ağlayıp gülemediğim Bırakıp gidemediğim kalbimin tek sahibisin *** Gel de gitme sev de gitme Gel de gitme sev de gitme

Bir Benim Ol Sıkı tut kendini benim için Çözülürüm seni ele verirsen eğer En inatçı dileği yüreğimin Beni sev bana dokun yeter Yar yüreğim yoluna perişan Yar yüreğim yoluna perişan *** Bir benim ol beni öp Bir bana sahiplen Bir beni sev ikimiz bir beden *** Ben korkarım sen yoksan Kendi gölgemden Sen de bana soyun Yaşamını bende tüket hey *** Her şeyimle teslimim sana ben Kimsenin demesiyle senden vazgeçemem Mutluluk denen o rüya şehre Seninle vardım artık gitmem Yar yüreğim yoluna perişan Yar yüreğim yoluna perişan *** Bir benim ol beni öp Bir bana sahiplen Bir beni sev ikimiz bir beden *** Ben korkarım sen yoksan Kendi gölgemden Sen de bana soyun Yaşamını bende tüket *** Bir benim ol beni öp Bir bana sahiplen Bir beni sev ikimiz bir beden