Yıldız Tilbe

Su Olsam Sensiz Akmam Anlamaz mı yüreğin? Söyle maksadını Sözlerinde teselli olsun Kalbimde aşkın var Rüzgarda kokun var Çağırsam gelir misin? Neredesin? Heves değilsin. *** Tüm ışıkları söndür öyle gel Kimse görmesin seni *** Hatıran yetmez bana sevgilim Su olsam sensiz akmam ki *** Yalvaran bir kadınım Sevgilim, adamım Yüreğinde merhamet olsun Alnımda yazın var Erkekçe sözün var Yollarına bakarak Çoğu tükenmiş bir hayatım var *** Tüm ışıkları söndür öyle gel Kimse görmesin seni... Hatıran yetmez bana sevgilim Su olsam sensiz akmam ki..

Gül Zamanı Gül zamanı çıkıp gelsen Bütün güller sana baksa Ayrılığa bir son versen Aşkın sesi yankılansa Dar geceme bir yol göster Rüyalardan görünüver *** Kimler geldi ve gittiler Ne aşıklar ne yiğitler Uçan kuştan esen yelden Haber sorsam söylemezler *** Yine mi bana kaldı Derin hasretin acısı Ne kadarı benimdir Sensin aşkın her anlamı Seni hep sevdim Her zaman seveceğim Seninim hala o zaman *** Yüreğimde mucizeler Her an yeni bir yol çizer Leyla mecnun kerem aslı Kavuşacak günü bekler Yarım kalmaz gerçek aşklar Bitti denen yerde başlar