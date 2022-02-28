Seksenler Dizi Müzikleri Şarkı Sözleri
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Yıldız Tilbe
Seksenler Dizi Müzikleri
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Bir gün bu dünyadan göçüp gidersem
Sunam, sunam dağlar duman aman
Boşa gider de gözyaşların ağlama
Sunam, sunam kölen olayım
***
Boşa gider de gözyaşların ağlama
Sunam, sunam kölen olayım
***
Yok olur benliğim çürürse beden
Yok olur benliğim çürürse beden
Sunam, sunam dağlar duman aman
Boşa gider de gözyaşların ağlama
Sunam, sunam kölen olayım
***
Boşa gider de gözyaşların ağlama
Sunam, sunam kölen olayım
***
Bazı bazı mezarıma gelirsin
Bazı bazı mezarıma gelirsin
Sunam, sunam dağlar duman aman
Dileğin kabuldür bunu bilesin
Sunam, sunam kölen olayım
***
Dileğin kabuldür bunu bilesin
Sunam, sunam kölen olayım
***
Ben murad almadım bunu bilesin
Ben murad almadım bunu bilesin
Sunam, sunam dağlar duman aman
Boşa gider de gözyaşların ağlama
Sunam, sunam kölen olayım
***
Boşa gider de gözyaşların ağlama
Sunam, sunam kölen olayım
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