Yıldız Tilbe

Bir gün bu dünyadan göçüp gidersem Sunam, sunam dağlar duman aman Boşa gider de gözyaşların ağlama Sunam, sunam kölen olayım *** Boşa gider de gözyaşların ağlama Sunam, sunam kölen olayım *** Yok olur benliğim çürürse beden Yok olur benliğim çürürse beden Sunam, sunam dağlar duman aman Boşa gider de gözyaşların ağlama Sunam, sunam kölen olayım *** Boşa gider de gözyaşların ağlama Sunam, sunam kölen olayım *** Bazı bazı mezarıma gelirsin Bazı bazı mezarıma gelirsin Sunam, sunam dağlar duman aman Dileğin kabuldür bunu bilesin Sunam, sunam kölen olayım *** Dileğin kabuldür bunu bilesin Sunam, sunam kölen olayım *** Ben murad almadım bunu bilesin Ben murad almadım bunu bilesin Sunam, sunam dağlar duman aman Boşa gider de gözyaşların ağlama Sunam, sunam kölen olayım *** Boşa gider de gözyaşların ağlama Sunam, sunam kölen olayım